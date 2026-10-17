Čukarički je osmi sa 15 bodova, a Zemun je na poslednjem, 14. mestu sa tri poena.
SUPERLIGA SRBIJE
BRĐANI SILNI NA BANOVOM BRDU: Čukarički pobedio Zemun u Super ligi
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Fudbaleri Čukaričkog pobedili su danas na svom terenu u Beogradu Zemun 3:0, u 12. kolu Super lige Srbije.
Strelci za Čukarički bili su Marko Knežević autogol u 16, Karel Mustmaa u drugom minutu nadoknade poluvremena i Uroš Miladinović u 48. minutu.
U narednom kolu, Čukarički će gostovati Partizanu, dok će Zemun dočekati Mačvu.
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