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Medvedev je bio izuzetno nervozan na ovom meču što je njegovo ponašanje i pokazalo.

Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Naime on je pri rezultatu 4:2 za Hodara i na 40:40 tražio da vidi na ekranu gde je završila lopta posle udarca Hodara.

Medvedev je tvrdio da je on izbacio loptu u aut jer je smatrao da je lopta njegovog rivala završila van terena pre toga.

Ipak, sudija mu je objasnio da po pravilima "hok-aj" može da prikaže samo poslednji udarac, a to je bio njegov.

Medvedev je tada potpuno izgubio nerve i pretio je da napusti teren.

"Hoću da vidim tu loptu",  tražio je Medvedev.

"Po protokolu pokazujemo samo poslednji udarac",  odgovorio je sudija, ali je onda Medvedev zapretio napuštanjem terena.

"Napustiću meč. Nije me briga za kaznu, odlazim ako mi je ne pokažete", rekao je Medvedev.

Videvši da je "mrtav ozbiljan", sudija nije imao kud, pristao je posle konsultacija sa supervizorom da pokaže gde je završio udarac Hodara, a lopta je bila dobra.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir