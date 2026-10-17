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Borusija je prva sa 14 bodova, i ima bod više i utakmicu više od drugoplasiranog Frajburga, a tri boda više i utakmicu više od trećeplasiranog Bajerna. Union Berlin je na 16. mestu sa pet bodova.

U sledećem kolu, Union Berlin će gostovati Augzburgu, dok će Borusija dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Fudbaleri Majnca pobedili su na gostujućem terenu u Gelsenkirhenu Šalke 1:0.

Strelac pobedonosnog gola bio je Filip Tic u 24. minutu.

Majnc je peti sa 10 bodova, a Šalke je na 14. mestu sa pet poena.

U narednom kolu, Majnc će dočekati Verder, dok će Šalke gostovati Kelnu.

Fudbaleri Hamburga pobedili su na svom terenu Štutgart 1:0, golom Mira Muhajma u 88. minutu.

Hamburg je deveti sa devet bodova, a Štutgart je na 13. mestu sa šest poena.

U sledećem kolu, Hamburg će gostovati Paderbornu, dok će Štutgart dočekati Borusiju Menhengladbah.

U ostalim mečevima, Elversberg je na svom terenu pobedio Augzburg 4:3, dok su Verder i Paderborn u Bremenu odigrali nerešeno 2:2.

(Beta)

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