ZANIMLJIVO POPODNE U BUNDESLIGI: Remi Union Berlina i Borusije Dortmund, pobede Majnca i Hamburga
Borusija je prva sa 14 bodova, i ima bod više i utakmicu više od drugoplasiranog Frajburga, a tri boda više i utakmicu više od trećeplasiranog Bajerna. Union Berlin je na 16. mestu sa pet bodova.
U sledećem kolu, Union Berlin će gostovati Augzburgu, dok će Borusija dočekati Ajntraht iz Frankfurta.
Fudbaleri Majnca pobedili su na gostujućem terenu u Gelsenkirhenu Šalke 1:0.
Strelac pobedonosnog gola bio je Filip Tic u 24. minutu.
Majnc je peti sa 10 bodova, a Šalke je na 14. mestu sa pet poena.
U narednom kolu, Majnc će dočekati Verder, dok će Šalke gostovati Kelnu.
Fudbaleri Hamburga pobedili su na svom terenu Štutgart 1:0, golom Mira Muhajma u 88. minutu.
Hamburg je deveti sa devet bodova, a Štutgart je na 13. mestu sa šest poena.
U sledećem kolu, Hamburg će gostovati Paderbornu, dok će Štutgart dočekati Borusiju Menhengladbah.
U ostalim mečevima, Elversberg je na svom terenu pobedio Augzburg 4:3, dok su Verder i Paderborn u Bremenu odigrali nerešeno 2:2.
(Beta)