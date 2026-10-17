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Bahčešehir na čijoj klupi sedi legendarni Aleksandar Saša Đorđević pobedio je ovog popodneva kao gost Bursu rezultatom 90:80 i ostala u vrhu tabele turskog šampionata, sa učinkom 4-0.

I dalje je jedini neporaženi tim u turskom prvenstvu.

Tri preostala trijumfa Baščešehir je upisao u Evrokupu ge je takođe perfektan.

Srpski košarkaški Aleksa Avramović i Luka Mitrović odigrali su vrlo dobro za gostujući tim. Aleksa je ubacio devet poena, sve iz šuta za tri (3/6), dok je nekadašnji krilni centar Zvezde za nepunih deset minuta u statističke kolone uneo pet poena i četiri skoka.

Trio Markis Rid, Malaki Flin i Kenan Sipahi napadački je najjače gurao goste.

Rid je postigao 15 poena, Flin je ubacio poen manje (3/12 iz igre), dok je Sipahi postigao 11 poena, upisao i tri skoka i četiri asistencije.

Bivši košarkaš Partizana Matiuš Ponitka sa osam poena, tri skoka i četiri asistencije doprineo je trijumfu Đorđevićevog tima.

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