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Razlog nema veze sa samom utakmicom već tehnološki eksperiment koji je izveden po prvi put na ovom meču.

Naime, na ovom meču je testiran "digitalni" žuti i crveni karton.

Naime sudija je žuti i crveni karton pokazao putem uređaja, umesto klasičnih kartona koje su do sada nosili u džepu.

Uređaj poput mobilnog telefona sa žutom ili crvenom bojom pokazan je u zavisnosti od odluke.

Ispostavilo se da je na ovom meču bilo i crvenog kartona koji je dobio Nauel Gelos, koji je ušao tako u istoriju po ovom pomalo bizarnom aspektu.

00:41 Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir