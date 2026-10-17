Slušaj vest

Razlog nema veze sa samom utakmicom već tehnološki eksperiment koji je izveden po prvi put na ovom meču.

Naime, na ovom meču je testiran "digitalni" žuti i crveni karton.

 Naime sudija je žuti i crveni karton pokazao putem uređaja, umesto klasičnih kartona koje su do sada nosili u džepu.

Uređaj poput mobilnog telefona sa žutom ili crvenom bojom pokazan je u zavisnosti od odluke.

Ispostavilo se da je na ovom meču bilo i crvenog kartona koji je dobio Nauel Gelos, koji je ušao tako u istoriju po ovom pomalo bizarnom aspektu.

00:41
Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir

Ne propustiteMMAHOROR! SUDIJA PREMINUO POSLE STRAŠNOG PADA: Detalji tragedije... (VIDEO)
Snimak ekrana 2026-10-08 172611.png
FudbalBURA PRED EL KLASIKO: Procurilo ime sudije, iz Reala i Barselone neće biti oduševljeni
El Klasiko, Kilijan Mbape, Real, Barselona
FudbalTRAGEDIJA! FUDBALSKI SUDIJA SE UBIO ZBOG ŽENE: Na oproštaju je imao samo jednu poruku i to za svoju decu...
George Moldovan
FudbalGOLMAN ODBIO DA BRANI PENAL, PUSTIO PROTIVNIKA DA POSTIGNE GOL! Razlog je neverovatan, svi bruje o ovoj sceni
Golman protestuje tokom penala

00:41
Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir