Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fil Foden je doveo Siti u vođstvo u 19. minutu, izjednačio je Daizen Maeda dva minuta kasnije, a novu prednost domaćem timu doneo je Erling Haland pogotkom u 34. minutu.

Haland je svojim drugim golom na utakmici, u 69. minutu, povisio na 3:1, dok je konačan rezultat postavio Zian Fleming u 90. minutu sa penala.

Siti i dalje ima maksimalan učinak na početku nove sezone, ima 21 bod i prvi je na tabeli, dok je Ipsvič na desetom mestu sa devet bodova.

Fudbaleri Liverpula su posle preokreta pobedili u gostima Brentford sa 2:1.

Brentford je poveo u 44. minutu golom Kina Luisa Potera, ali je domaći tim u osmom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu ostao sa igračem manje pošto je Jegor Jarmoljuk dobio crveni karton.

Liverpul je u nastavku iskoristio brojčanu prednost i stigao do pobede golovima Viktora Munjosa u 62. i Aleksandera Isaka u 70. minutu.

Brentford je utakmicu završio sa devetoricom na terenu, pošto je drugi žuti karton dobio Vitali Janelt u drugom minutu nadoknade.

Ekipa sa Enfilda je stigla do treće pobede u sezoni i trenutno je peta na tabeli sa 12 bodova, dok je Brentford šesti sa dva boda manje.

Fudbaleri Fulama upisali su prvu pobedu od početka sezone, pošto su na svom terenu slavili protiv Hala sa 1:0. Strelac jedinog gola na utakmici bio je Aleks Ivobi u 33. minutu.

Fulam je 15. na tabeli Premijer lige sa pet osvojenih bodova, dok je Hal trenutno deveti sa devet bodova.

(Beta)