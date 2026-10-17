Slušaj vest

Fudbaleri Železničara dočekaće sutra od 18.30 časova Partizan na SRC "Mladost" u Pančevu.

"Partizan kao jedan od dva naša najveća kluba svakako zaslužuje maksimalan respekt i poštovanje. Partizan ima ozbiljan kvalitet na individualnom nivou. Da ga nema, ne bi bio u stanju da pruža zapažene partije u Evropi, između ostalog da pobedi Hetafe. To prosto ne može, ako nemate kvalitet, tako da njihov kvalitet nije sporan. Oni osciliraju, preciznije beleže nešto slabije rezultate u domaćem šampionatu, šta je razlog, ja ne znam. Svakako, to je tim koji je u stanju da pobedi bilo koga u ovoj ligi. Očekujem zanimljivu utakmicu sutra - dva tima koja neće odstupati od svog načina igre i očekujem naravno pun stadion i spektakl", rekao je Koković na konferenciji za novinare.

On je naveo da će njegova ekipa biti hrabra i aktivna u želji da uspostavi kontrolu protiv Partizana.

"Činjenica je da se radi o jednom od naša dva najveća kluba sa ogromnim brojem navijača, sa stadionom koji će verovatno biti 80-90 odsto ispunjen njihovim navijačima. Ja pred ovako velike utakmice najmanje trošim vremena i energije na motivaciju. Još manje trošim vremena i energije na tabelu. Mi ćemo gledati da igramo onako kako treniramo i da budemo svoji. Svakako ne pričamo o tabeli, motivacija sama po sebi dolazi jer je protivnik Partizan. Bavimo se sobom, svojom performansom i fokusom na utakmicu", poručio je Koković.

Železničar je četvrtoplasirani na tabeli Superlige sa 17 bodova, dok je Partizan na 10. mestu sa 11.