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"U pitanju je potres mozga, ali više od toga ne znam. Video sam samo jedan snimak situacije, tako da moramo da sačekamo. Ono što znamo jeste da je napustio stadion svestan i da se sada nalazi u bolnici gde se obavljaju preventivni pregledi", rekao je Alonso, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

"Moramo da sačekamo. Nadajmo se da neće biti previše ozbiljno, ali u ovom trenutku jednostavno moramo da čekamo", dodao je on.

1/6 Vidi galeriju Emilijano Martinez Foto: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Martinez se u 68. minutu sudario sa defanzivcem Evertona Džaradom Brentvejtom dok je pokušavao da uhvati loptu posle centaršuta Kirnana Djusberi-Hola iz slobodnog udarca.

Usledio je osmominutni prekid tokom kojeg je Martinezu ukazivana pomoć, pre nego što je na nosilima iznet sa terena. Argentinskog reprezentativca zamenio je Majk Penders, koji je tako debitovao u Premijer ligi za Čelsi.

Čelsi je pobedio Everton u gostima sa 2:0.