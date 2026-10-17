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Povodom prethodnih dešavanja i predstojeće utakmice Bosna je održala konferenciju za medije.

1/14 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Prvi se obratio predsednik KK Bosna Nihad Selimović.

"Danas ćemo govoriti o proteklom periodu i o narednim utakmicamaNarednih sedam dana ovdje gostuju velike ekipe. U nedelju sledi Partizan, a zatim dočekujemo Bahčešehir, te zatim Dubai. Dve evroligaške ekipe i ekipa koja pretenduje na evroligaški ulazak. Ako se vratimo tri meseca i gledamo gde smo bili, moram istaći da je ovo 300% od onog što smo mogli zamisliti. Samo takmičenje Evrokupa, mi nekada nismo ni svesni koji je to nivo i šta je to. Mi smo u proteklom periodu imali, tri utakmice u Evrokupu i dve utakmice u AdmiralBet ABA ligi.

Imali smo tri utakmice na jednu loptu, a u AdmiralBet ABA ligi nemamo poraza zasad. Takođe, moram istaći, da smo četiri utakmice igrali na strani i nivo ekipa i nivo takmičenja, jako smo zadovoljni.

Mislim da je ova prilika za Bosnu sada 'must have' da je iskoristimo i da napravimo dobre stvari. Druge strukture kluba iz dana u dan napreduju i svakim danom smo sve jači. Od omladinskih selekcija, do svih struktura kluba. Mi ove godine igramo u juniorskoj Evroligi, to do sada nismo imali.

Takođe, naš tim će igrati U19 ABA ligu, stvari koje se dešavaju su jako ozbiljne i to je stvarno odlično s obzirom na sve ono što je moglo da se desi.

Pozivam sve da ovu Bosnu dignemo na još veći nivo. Ne treba da se vratimo gde smo bili. Treba da igramo u kontinuitetu Evrokup. Naš tim je selektiran na kvalitetan način, ali moramo da budemo svesni da je ovo tim gde u istom trenutku sastavljeno je 15 igrača koji nikada ranije nisu igrali zajedno. To nije normalna pojava u bilo kojem sportu, da se sastavimo i ostvarimo neki kostur ekipe. Mi smo ove godine imali već igrače koji imaju višegodišnje ugovore, te ćemo tako stvarati kostur ekipe.

Zato moram još jednom pozvati publiku da dođu u što većem broju jer narednih sedam dana je festival košarke u gradu Sarajevu. Takve tri ekipe da gostuju sigurno da nikada nismo imali da takve tri ekipe gostuju u Sarajevu. Imali ste priliku da vidite novu dvoranu i sada je drugačije, sada je to košarkaška dvorana. Sigurno da ćemo i na tim stvarima još mnogo raditi i mislim da je ambijent jako dobar. Nedelja u 14 sati nije naš termin, mi to ne određujemo. To se treba uskladiti sa TV-om, protivnikom, ali opet nedelja je neradni dan i mislim da je to dobar termin. Nadam se da će atmosfera zaista biti odlična i nama treba ta porodična atmosfera, da nam na utakmicu dolaze i deca i starci i svi koji uživaju u košarci", rekao je Selimović.

Svoja očekivanja je zatim izneo i Adin Vrabac, nekadašnji košarkaš Partizana, a sada kapiten Bosne.

"Predsednik je rekao dosta lepih stvari i ja kao kapiten ekipe mogu to samo da potvrdim. Situacija kakva je bila na leto i situacija kakva je sad da treba da budemo zadovoljni. Mislim da smo pokazali da ljudi mogu da uživaju i da gledaju dobru košarku ovde u Sarajevu. Navijači su uz nas uvek, a ovaj grad sigurno zaslužuje dobru košarku.

Protiv Partizana očekujemo punu dvoranu i lepu atmosferu. Karakterna smo ekipa i mislim da ćemo to pokazati i protiv velike ekipe kao što je Partizan, a ostalo nek se samo pokaže", rekao je Vrabac.

Trener Bosne Dario Đerđa je podsetio da njegova ekipa nije kompletna i da ima kadrovskih problema.

"Nakon ove utakmice u Evrokupu treba da budemo pošteni i reći da nam fali dosta igrača. Nama je prva četvorka zapravo petica danas. Shodno tome, imamo određenih kadrovskih problema, a ja u ovom trenutku nemam zamerku momcima. Mislim da daju sve od sebe i odgovorno igramo. Možda nam fali malo i sportske sreće da prelomimo neke utakmice kada imamo momenat. Sigurno da kada probijemo led da će biti lakše igrati u Evrokupu. Imamo osećaj da smo dobri i da možemo još više, te da ovo može biti mnogo bolji osećaj. Druga stvar je koliko i mi pokažemo.

Imamo sada tri utakmice protiv ekipa koje pretenduju da budu u Top 8 Evrolige, a jedna želi biti u Evroligi. Sigurno da je to jedan veliki ispit za nas. Ja kažem svojim igračima da ako gubimo loptu, hajmo radije baciti u aut nego da primamo poene iz naših grešaka.

Partizan je bio odličan defanzivno protiv Fenerbahčea. Tu mora biti dodatno energije i kvaliteta kako bi se došlo do rezultata. Tu postoji ta timska odbrana i napad. Ove tri utakmice su nam bitne.

Partizan u četiri minuta promeni 12 igrača, tako da tu moramo biti pametni i da odigramo na način da ne brzamo. Imamo problem da kada uzmemo vođstvo, u pravilu napravimo tri ili četiri greške, te moramo to na treningu popravljati dodatno. Nismo još uvek mi u treningu, tako je kako je, tako je i drugima. Svaki dan i svake sedmice mislim da smo sve bolji, tako da i mi postanemo iskusniji", rekao je Đerđa.