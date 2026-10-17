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Fudbaleri Vojvodine pobedili su kragujevački Radnički 1923 rezultatom 2:0 u meču 12. kola Superlige.

Strelac prvog na "Karađorđu" bio je Dejan Zukić u 13. minutu, nedugo pošto je promašio jedanaesterac. Tada ga je golman Šumadinaca Muhamed Šahinović pročitao i uhvatio "živu loptu".

FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ali, Zukić je ustao nakon što je pao, već četiri minuta kasnije slavio je gol posle preciznog udarca sa 16 metara za koji golman gostiju nije imao rešenje.

Novosađani su tako nastavili poteru za Zvezdom i izvesno je da ćemo u nastavku sezone, barem još donekle, možda ne do samog kraja, svedočiti trci udvoje za lidersku poziciju i za titulu.

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