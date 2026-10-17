Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Strazbur rezultatom 3:1 u meču sedmog kola Lige 1.

Nije ovo bilo ubedljivo veče Parižana. Strazbur je šokirao ekipu Luisa Enrikea u prvom poluvremenu kada je Đovani Rejna zatresao mrežu i doneo prednost domaćinu. Odmah je Enrike reagovao promenama u drugom poluvremenu, a onda je usledio i preokret.

Ušao je Usman Dembele i prvo promašio jedanaesterac. Igrao se 72. minut kada je Francuz preuzeo odgovornost i na kraju promašio. Samo pet minuta kasnije je Zabarnji postigao gol upravo na asistenciju Dembelea, a krilni napadač je u 85. minutu doneo potpuni preokret.

Pobedu za PSŽ "overio" je Due golom u 93. minutu. PSŽ je sada na drugom mestu sa 14 bodova, isto koliko ima i Monako, ali klub iz Kneževine ima i utakmicu manje.

Ne propustiteFudbalSUPERLIGA SRBIJE: Vojvodina nastavila poteru za Crvenom zvezdom!
zvezda-vojvodina-8787175.JPG
KošarkaTRENER BOSNE RESPEKTUJE PARTIZAN: Oni promene 12 igrača za četiri minuta, moramo da budemo pametni...
Partizan - Bosna 060526_035.jpg
FudbalDRAMA POSLE POBEDE ČELSIJA: Golman hitno otišao na preglede, poznato u kakvom je stanju!
Emilijano Martinez
FudbalKOKOVIĆ PRED PARTIZAN: To je tim koji je u stanju da pobedi bilo koga u ovoj ligi
Radomir Koković

BONUS VIDEO:

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir