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Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Strazbur rezultatom 3:1 u meču sedmog kola Lige 1.

Nije ovo bilo ubedljivo veče Parižana. Strazbur je šokirao ekipu Luisa Enrikea u prvom poluvremenu kada je Đovani Rejna zatresao mrežu i doneo prednost domaćinu. Odmah je Enrike reagovao promenama u drugom poluvremenu, a onda je usledio i preokret.

Ušao je Usman Dembele i prvo promašio jedanaesterac. Igrao se 72. minut kada je Francuz preuzeo odgovornost i na kraju promašio. Samo pet minuta kasnije je Zabarnji postigao gol upravo na asistenciju Dembelea, a krilni napadač je u 85. minutu doneo potpuni preokret.

Pobedu za PSŽ "overio" je Due golom u 93. minutu. PSŽ je sada na drugom mestu sa 14 bodova, isto koliko ima i Monako, ali klub iz Kneževine ima i utakmicu manje.

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