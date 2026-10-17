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Roman Maksimjuk, nekadašnji vezista kijevskog Dinama i reprezentacije Ukrajine, poginuo je u sukobu sa Rusijom u 52. godini, a vest o njegovoj smrti objavljena je u petak, 16. oktobra.

Maksimjuk se u jesen 2022. godine dobrovoljno priključio ukrajinskim oružanim snagama, nakon početka ruske invazije. Tokom vojne službe bio je raspoređen na više frontova, uključujući područja oko Lucka i Harkiva.

Poslednji put se supruzi Veri javio 30. januara 2025. godine. Tada joj je saopštio da odlazi na položaj u okolini Pokrovska i upozorio je da bi zbog toga mogli da ostanu bez kontakta na određeno vreme. Bio je pripadnik 25. zasebne vazdušno-desantne brigade, poznate i kao Sičeslavska brigada.

U martu 2025. godine pojavile su se informacije da se njegova jedinica pokušava izvući iz okruženja. Supruga je, prema pisanju ukrajinskih medija, tada pozvana u teritorijalni centar za regrutaciju kako bi prijavila njegov nestanak. Potvrda da je Maksimjuk izgubio život stigla je više od godinu i po dana nakon njihovog poslednjeg razgovora.

Rođen je 14. juna 1974. godine u Bitkivu, u Ivano-Frankivskoj oblasti na zapadu Ukrajine. Profesionalnu karijeru započeo je 1991. godine, nastupajući u nižim ukrajinskim ligama, a kasnije je igrao za nekoliko poznatih klubova.

Među ekipama čije je dresove nosio bili su Prikarpatja iz Ivano-Frankivska, Zenit iz Sankt Peterburga, Dinamo iz Kijeva, Dnipro, Volinj i Čornomorec. Maksimjuk je tokom karijere nastupao i za reprezentaciju Ukrajine.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir