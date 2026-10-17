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Najbolji meč od dolaska u PAOK odigrao je Džedi Osman koji je bukvalno briljirao. Za prvih 16 minuta u igri ubacio je čak 24 poena. Bio je gotovo nepogrešiv. Za dva je šutirao 1/2, za tri 5/6, sa penala 7/7. Utakmicu je na kraju završio sa 37 poena.

1/17 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

PAOK je tako ostao neporažen u grčkom šampionatu

Meč je obeležila i drama na samom kraju.

Domaći su se posle vezanih trojki Fostera i Vilisa primakli na samo dva poena zaostatka osam sekundi pre kraja, a između trojki domaćeg tima sudija je isključio trenera PAOK-a Andreu Trinkijerija, pošto mu je pokazao drugu tehničku grešku.

Osman je potom fauliran pa sa linije penala bio nepogrešiv i stavio tačku na trijumf i svoju simultanku.