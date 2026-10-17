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Posle mnogo bolje igre Radnički je drugi put uzastopno stigao do pehara Superkupa Srbije.

Najefikasniji u redovima Radničkog bio je Mladen Bojović sa 16 poena, a najbolje su ga pratili Ivan Ćirović sa 13 i Vladimir Gajović sa devet poena.

U timu Spartaka najbolji je bio Nikita Ivankov sa 19 poena.

U konkurenciji odbojkaša odigrano je 16 mečeva u Superkupu Srbije. Crvena zvezda je osvojila šest trofeja, Vojvodina iz Novog Sada pet, Novi Pazar i Radnički iz Kragujevca po dva, a Partizan jedan trofej.

(Beta)

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