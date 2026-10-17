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Slučaj Dembe Seka ponovo je otvorio staro pitanje u Humskoj - koliko talentovan igrač može da pomogne Partizanu ako njegovo ponašanje postane problem za ekipu? Senegalac je posle sukoba sa Nikolom Čumićem odstranjen iz tima, a trener Saša Ilić jasno je stavio do znanja da klupska pravila moraju da se poštuju bez obzira na fudbalski kvalitet.

Sek nije prvi stranac koji je u Partizanu pokazao dve strane svoje fudbalske priče. Crno-beli su prethodnih godina imali igrače koji su na terenu pravili razliku, ali su istovremeno donosili probleme van njega.

1/10 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jedan od upečatljivijih primera je Fuseni Dijabate. Ofanzivac iz Malija imao je kvalitet da pravi razliku u igri Partizana, ali je njegov boravak u Humskoj obeležilo i kašnjenje na pripreme. Njegov slučaj ostao je primer koliko nedisciplina i neizvesnost oko dostupnosti igrača mogu da zakomplikuju planove ekipe.

Sličnu priču, mada iz drugačijih razloga, imao je Takuma Asano. Japanac je bio jedan od važnijih igrača crno-belih, ali je napustio klub iznenada. Njegov odlazak nije bio disciplinski slučaj, već primer kako narušeni odnosi između igrača i kluba mogu da utiču na sportske planove.

1/7 Vidi galeriju Takuma Asano Foto: UWE ANSPACH / AFP / Profimedia, Profimedia

Tu je i Sejduba Suma, fudbaler čiji je talenat često dolazio do izražaja, ali čiji odnos sa klubom nije uvek bio jednostavan. Gvinejac je umeo da zablista u velikim utakmicama, ali nije uspeo da u kontinuitetu opravda sva očekivanja koja su pratila njegov dolazak.

Posebno se izdvaja i Sedrik Gogua, koji je tokom boravka u Partizanu imao ozbiljan disciplinski problem zbog vožnje u alkoholisanom stanju, nakon čega je klub reagovao suspenzijom.

1/7 Vidi galeriju Sejduba Suma Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, FK Partizan, Starsport, Starsport

Najnoviji slučajevi Dembe Seka i Ibrahima Zubairua dodatno su pojačali utisak da Partizan pokušava da uvede jasnija pravila ponašanja. Zubairu je kažnjen zbog kašnjenja na treninge, ali je, prema navodima iz medija, prihvatio odgovornost i izvinio se. Sek je, za razliku od njega, navodno odbio da se izvini pred saigračima i zbog toga ostao van ekipe.

Sličnih problema bilo je i u slučaju Gajasa Zahida, Ksandera Severine i Alda Kalulua - koji su takođe kršili klupsku disciplinu, a već odavno nisu deo crno-belih.

Upravo je tu ključna razlika. Nije svaki sukob isti, niti se svaki problem sa strancem može svesti na nedisciplinu. Ipak, kada se slične situacije ponavljaju, pitanje odgovornosti postaje jednako važno kao i kvalitet na terenu.

Sekov slučaj biće pravi test za Partizan: da li će klub istrajati u postavljenim pravilima čak i kada je reč o igraču koji može mnogo da pruži na terenu? U Humskoj sada moraju da pokažu da disciplinski kodeks nije samo reakcija na jedan incident, već princip koji važi za sve.

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