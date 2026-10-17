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Inter je upisao šestu pobedu od početka šampionata i prvi je na tabeli sa 19 bodova, dok je Bolonja na 14. poziciji sa pet osvojenih bodova.

Tomazo Pobega doveo je Bolonju u vođstvo u desetom minutu, a izjednačio je Markus Tiram u 44. minutu i tim rezultatom su ekipe otišle na odmor.

Pobedu Interu su u nastavku doneli golovima Karlos Augusto u 69. i Anž-Joan Boni u 84. minutu.

Fudbaleri Intera će u narednom kolu italijanskog prvenstva dočekati Fjorentinu, dok će Bolonja gostovati Kaljariju.

(Beta)