Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Strazbur je bio nadomak velikog iznenađenja, ali je Pari Sen Žermen u drugom poluvremenu preokrenuo rezultat i slavio sa 3:1. Domaćin je poveo u 17. minutu, kada je Đovani Rejna savladao Matveja Safonova udarcem u bliži ugao.

Prelomni trenutak dogodio se dvadesetak minuta pre kraja, kada je posle intervencije VAR-a dosuđen penal za PSŽ zbog igranja rukom Papea Diopa. Usman Dembele nije iskoristio jedanaesterac, ali se ubrzo iskupio asistencijom za Ilju Zabarnog, koji je izjednačio.

Dembele je potom postigao drugi gol Parižana snažnim udarcem, a Dezire Due je u nadoknadi vremena potvrdio pobedu.

PSŽ je tako stigao do tri boda i drugog mesta na tabeli Lige 1, dok je Strazbur propustio priliku da nastavi niz dobrih rezultata.