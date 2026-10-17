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Fudbaleri Bajerna iz Minhena deklasirali su Lajpcig rezultatom 6:1 u šestom kolu Bundeslige, ali je utakmicu obeležio i prelep pogodak srpskog reprezentativca Andrije Maksimovića.

Bavarci su demonstrirali silu i stigli do ubedljivog trijumfa, dok je Lajpcig pretrpeo težak poraz. Ipak, ekipa iz Lajpciga imala je trenutak za pamćenje, pošto je nekadašnji biser Crvene zvezde majstorskim potezom postigao jedini gol za svoj tim.

1/7 Vidi galeriju Andrija Maksimović na meču Komo - Lajpcig Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Maksimović, koji je pažnju na sebe skrenuo sjajnim partijama u dresu crveno-belih, još jednom je pokazao kakav talenat poseduje. Njegov pogodak bio je svetla tačka za Lajpcig u večeri koju će želeti što pre da zaboravi.

Iako je Bajern ubedljivo slavio, majstorija srpskog reprezentativca ostala je jedan od najlepših detalja utakmice.

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