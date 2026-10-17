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Široki sada ima skor 3/0, dok je FMP upisao dve pobede i poraz.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Tajler Persons i Šavon Luis sa 17 poena, Matej Bošnjak je dodao 13, dok je Karlo Žganec utakmicu završio sa 12 poena.

U timu FMP-a najbolji su bili Brendon Erik Raš sa 16 i Marko Kovačević sa 15 postignutih poena.

Košarkaši Širokog će u narednom kolu ABA lige dočekati Slovan, dok će FMP gostovati Borcu u Čačku.

(Beta)

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