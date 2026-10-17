Košarkaši Širokog pobedili su u Beogradu ekipu FMP-a sa 78:66 (25:22, 17:18, 17:10, 19:16) u utakmici četvrtog kola Grupe A ABA lige.
Košarka
ŠIROKI NE ZNA ZA PORAZ: FMP pao pred svojim navijačima, gosti nastavili pobednički niz
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Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Tajler Persons i Šavon Luis sa 17 poena, Matej Bošnjak je dodao 13, dok je Karlo Žganec utakmicu završio sa 12 poena.
U timu FMP-a najbolji su bili Brendon Erik Raš sa 16 i Marko Kovačević sa 15 postignutih poena.
Košarkaši Širokog će u narednom kolu ABA lige dočekati Slovan, dok će FMP gostovati Borcu u Čačku.
(Beta)
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