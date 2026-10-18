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Jeziv skandal u Hrvatskoj! Veldin Karić, nekadašnji napadač novosadske Vojvodine, Torina i Dinama iz Zagreba, a danas trener Marsonije, navodno je nokautiran nakon utakmice Marsonije i Đakova.

Prema pisanju hrvatskih medija, muškarac mu je prvo prišao i zagrlio ga, a zatim ga udario pesnicom u lice. Karić je, kako se navodi, ostao da leži u lokvi krvi, a zbog sumnje na prelom nosa hitno je prevezen u bolnicu!

Veldin Karić Foto: Screenshot

Nekadašnji golgeter novosadske Vojvodine i bivši napadač poznatih evropskih klubova, navodno je brutalno napadnut nakon utakmice njegovog tima Marsonije protiv Đakova, koja je završena ubedljivim porazom od 4:0.

Međutim, rezultat je ubrzo pao u drugi plan. Prema izveštajima hrvatskih medija, drama se dogodila u hodniku ispred svlačionica, desetak do petnaest minuta nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Prema medijskim izveštajima, sukobu je prethodila rasprava zbog statusa jednog mladog fudbalera Marsonije, čiji otac navodno nije bio zadovoljan time koliko njegov sin igra.

Kao osumnjičeni za napad navodi se Dario Jurević, za koga hrvatski mediji pišu da je otac pomenutog igrača. Prema objavljenim informacijama, rasprava je prerasla u fizički incident, nakon kojeg je Karić zatražio lekarsku pomoć.

Hrvatski mediji navode i da je policija intervenisala i privela osumnjičenog. Sve okolnosti događaja, kao i tačan stepen Karićevih povreda, treba potvrditi zvaničnim informacijama nadležnih institucija.

Hitno prevezen u bolnicu

Posle udarca Kariću je ukazana pomoć, a ekipa Hitne pomoći prevezla ga je u bolnicu u Đakovu radi daljeg pregleda i medicinske obrade.

Prema prvim nezvaničnim informacijama koje su objavili hrvatski mediji, sumnjalo se na prelom nosa. Konačan stepen povreda nije bio potvrđen u svim izveštajima, pa se čekalo na rezultate dodatnih pregleda.

Uz Karića se, prema navodima medija, nalazio i predstavnik domaćeg kluba Antun Labak.

Osumnjičeni je, kako prenose hrvatski mediji, nakon incidenta napustio mesto događaja, ali ga je policija ubrzo privela. Okolnosti napada i eventualna pravna kvalifikacija povreda predmet su daljeg postupanja nadležnih organa.

Od Vojvodine do Torina

Za ljubitelje fudbala u Srbiji, ime Veldina Karića posebno je zanimljivo zbog njegove epizode u novosadskoj Vojvodini.

Karić je početkom devedesetih nastupao za klub sa „Karađorđa“, a prema dostupnim fudbalskim evidencijama, za Vojvodinu je odigrao 12 utakmica i postigao dva gola. U to vreme pominjalo se i interesovanje Partizana, ali do transfera u Humsku nije došlo.

Rođen u Slavonskom Brodu, Karić je tokom karijere izgradio ime u regionalnom i evropskom fudbalu. Nastupao je za Torino, Dinamo Zagreb i druge klubove, a posebno je ostao upamćen po golgeterskom učinku u hrvatskom prvenstvu.

Nakon završetka igračke karijere ostao je u fudbalu, a potom preuzeo trenersku ulogu u Marsoniji.

Poraz pao u drugi plan

Marsonija je u Đakovu doživela ubedljiv poraz, ali su događaji nakon utakmice potpuno zasenili rezultat.

Domaćin je slavio sa 4:0, a susretu je prisustvovalo oko 400 gledalaca. Ipak, pažnju javnosti ubrzo je privukla vest o incidentu u kojem je, prema navodima regionalnih medija, učestvovao trener gostujuće ekipe.

Osumnjičeni se i ranije pominjao u medijima

Dodatnu pažnju slučaju daje to što se Dario Jurević pominjao i u izveštajima o incidentu iz oktobra 2024. godine, kada je nakon utakmice Marsonije i Jadrana iz Ploča došlo do fizičkog napada na glavnog sudiju.

Prema tadašnjim medijskim izveštajima, sudija je nakon sukoba upućen na lekarski pregled, a protiv osumnjičenog su preduzete pravne mere.

Taj raniji događaj ponovo je dospeo u fokus nakon vesti o napadu na Karića, dok fudbalska javnost čeka potpune informacije o najnovijem incidentu.

Umesto da se posle utakmice govori o fudbalu, golovima i rezultatu, u prvom planu ponovo je nasilje koje baca senku na sport.