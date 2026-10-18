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Britanski bokser Danijel Duboa odbranio je WBO titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji pošto je u londonskoj "O2 areni" tehničkim nokautom u drugoj rundi savladao Fabija Vordlija. Ipak, spektakl nije završen poslednjim udarcem - u ring je odmah ušao Filip Hrgović i javno prozvao čoveka koji mu je naneo jedini poraz u profesionalnoj karijeri!

1/4 Vidi galeriju Danijel Duboa Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Za razliku od njihovog prvog, neizvesnog okršaja u maju, Danijel Duboa je ovog puta od samog početka nametnuo svoj ritam i pokazao da je spreman za novu veliku borbu. Već posle samo 17 sekundi poslao je Vordlija u nokdaun, a konačan kraj usledio je u drugoj rundi.

Na dva minuta i 21 sekundu druge runde, Vordlijev ugao ubacio je peškir u ring i tako prekinuo meč, želeći da svog borca poštedi daljih udaraca. Danijel Duboa upisao je ubedljivu pobedu, odbranio pojas i poslao jasnu poruku konkurenciji u kraljevskoj kategoriji.

Hrgović odmah izašao na megdan šampionu!

Spektakl iz prvog reda pratio je i hrvatski bokser Filip Hrgović, koji je pre dva meseca upravo u istoj dvorani osvojio IBF pojas pobedom protiv Mosesa Itaume.

Hrgović nije dugo čekao da privuče pažnju. Čim je meč završen, ušao je u ring i pred svima zatražio revanš protiv Danijela Duboe – jedinog boksera koji ga je do sada pobedio u profesionalnoj karijeri.

"Danijel je večeras brzo i lako pobedio. Po tome vidim da je spreman za borbu protiv mene u martu ili aprilu", poručio je Hrgović dok je držao svoj pojas.

Duboa prihvatio izazov bez oklevanja!

U priču se uključio i promotor Frenk Voren, koji je u šali dobacio da bi meč trebalo da bude održan u Hrvatskoj. A onda je usledio odgovor koji je dodatno podgrejao atmosferu!

Kada je Hrgović upitao Danijela Dubou kada je spreman da ponovo ukrste rukavice, britanski bokser nije mnogo razmišljao.

"Bilo kad, bilo gde!"

Ovim odgovorom Danijel Duboa prihvatio je izazov, makar na rečima, a potencijalni revanš već je dobio dodatnu draž. Hrgović želi priliku da se osveti za jedini poraz u karijeri, dok je Duboa pokazao da ne beži od novog obračuna.

Da li ćemo u martu ili aprilu gledati veliki sudar dvojice teškaša, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - posle londonskog spektakla, varnice između Danijela Duboe i Filipa Hrgovića ponovo su planule!