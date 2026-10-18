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Svečana ceremonija pred utakmicu američkog univerzitetskog fudbala pretvorila se u dramatičan incident!

Pripadnik američke vojske povređen je nakon što je tokom demonstracije spuštanja užetom sa krovne konstrukcije stadiona "Alamodoum" u San Antoniju izgubio kontrolu i pao na teren. Odmah je usledila intervencija medicinskih ekipa, a vojnik je prevezen u bolnicu.

Incident se dogodio u subotu, 17. oktobra, pred utakmicu univerzitetskih timova UTSA i Nejvi, tokom ceremonije posvećene pripadnicima oružanih snaga i vojnim veteranima. Prema pisanju američkog lista "San Antonio Ekspres njuz", četvorica oficira trebalo je da se spuste sa krovne konstrukcije na teren, ali je jedan od njih, na polovini spuštanja, iznenada izgubio kontrolu i velikom brzinom udario o tlo.

Publika zanemela, medicinske ekipe odmah reagovale

Prizor na stadionu izazvao je šok među prisutnima. Članovi osoblja univerziteta okupili su se oko povređenog vojnika, koji je nepomično ležao na terenu, dok mu je medicinsko osoblje ukazivalo pomoć oko deset minuta. Potom je iznet na nosilima.

Portparol vatrogasne službe San Antonija potvrdio je za „Teksas pablik radio“ da je povređena osoba prevezena u bolnicu kao pacijent najvišeg prioriteta, što označava potrebu za hitnom medicinskom pomoći. Ipak, zvaničnici nisu objavili identitet vojnika niti precizne informacije o težini njegovih povreda.

Prema potvrdi portparola univerziteta UTSA, demonstraciju je izveo tim iz Drugog odreda Šeste borbene trenažne eskadrile američkog ratnog vazduhoplovstva, koji deluje u okviru zajedničke vojne baze San Antonio. Jedinica obučava taktičke kontrolore vazdušnih operacija, a deo obuke uključuje spuštanje užadima sa objekata i iz helikoptera.

Uprava univerziteta oglasila se nakon incidenta i izrazila zabrinutost zbog onoga što se dogodilo.

"Duboko smo potreseni incidentom koji se dogodio na početku večerašnje utakmice. Naše misli i molitve upućene su povređenom vojniku, njegovoj porodici i kolegama iz vojske", navedeno je u saopštenju UTSA.

Univerzitet je najavio i aktiviranje službi za podršku studentima, nastavnicima i zaposlenima koji su bili uznemireni događajem.

Utakmica nastavljena posle šokantnog incidenta

Zbog pada je početak susreta između UTSA i Nejvija kasnio oko deset minuta. Utakmica je ipak odigrana, a domaći tim UTSA slavio je rezultatom 38:34.

Dok se čeka više informacija o stanju povređenog pripadnika vojske, američki mediji ističu da njegov identitet i tačne okolnosti pada još nisu zvanično razjašnjeni.