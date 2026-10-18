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Crvena zvezda završila je veliki posao na košarkaškom tržištu i dovela kapitalnog pojačanja pod košem!

Crveno-beli su i zvanično potvrdili dolazak Kristijana Koloka, doskorašnjeg NBA centra koji će predstavljati značajno pojačanje za centarsku liniju tima sa Malog Kalemegdana.

Nekadašnji košarkaš Toronta, LA Lejkersa i Memfisa odlučio je da svoju evropsku karijeru započne upravo u Beogradu, uprkos interesovanju brojnih evroligaških klubova. Koloko će svojim fizičkim predispozicijama, skakačkim sposobnostima i zaštitom obruča doneti novu dimenziju igri crveno-belih, koji su tako dobili važno pojačanje pod košem.

1/7 Vidi galeriju Kristijan Koloko u Crvenoj zvezdi? Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Crveno-beli već neko vreme tragaju za novim rešenjem na centarskoj poziciji, a izbor je pao na igrača koji iza sebe ima iskustvo igranja u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Koloko je visok čak 211 centimetara, a njegove fizičke predispozicije mogle bi da budu veliki adut Zvezde u borbi sa najboljim evropskim ekipama.

Od NBA lige do Beograda!

Koloko ima 26 godina, a na NBA draftu 2022. godine izabran je kao 33. pik od strane Toronto Reptorsa. U najjačoj ligi sveta nastupao je i za Los Anđeles Lejkerse, Memfis Grizlise, Atlantu Hokse i San Antonio Sparse.

Kamerunac je prepoznatljiv po visini, rasponu ruku i mogućnosti da zaštiti obruč, što ga čini zanimljivim rešenjem za tim koji želi da pojača odbranu i dobije dodatnu čvrstinu u reketu.

Koloko je nedavno ostao bez angažmana u Nju Orleans Pelikansima, a sada će započeti novu etapu karijere u Evropi, i to u dresu srpskog velikana.

Zvezda pobedila konkurenciju!

Dolazak Koloka bio bi značajan potez crveno-belih, posebno imajući u vidu da je za centra takvih fizičkih karakteristika vladalo interesovanje više klubova. Ipak, Zvezda je uspela da nadmaši konkurenciju i ubedi sjajnog Kamerunca da karijeru nastavi u Beogradu.

Koloko je izuzetno pokretan za svoju visinu, može da preuzima i znatno niže igrače, a u odbrani reketa i obruča pomaže mu i ogroman raspon ruku od skoro 230 centimetara.

Koloko će svojim dolaskom u KK Crvena zvezda pojačati konkurenciju na poziciji centra, ali i defanzivu tima.