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Lionel Mesi ponovo je pokazao da mu godine ne mogu ništa!

Inter iz Majamija slavio je na gostovanju Atlanti Junajted sa 3:1, a argentinski velemajstor postigao je dva gola i još jednom demonstrirao zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najboljih fudbalera svih vremena. Ipak, posebnu pažnju privukao je njegov drugi pogodak, posle kojeg je usledila akcija o kojoj ljubitelji fudbala ne prestaju da pričaju.

Iskusni as, koji ima 39 godina, odigrao je još jednu vrhunsku utakmicu u MLS ligi. Međutim, umesto da se sve priča samo o njegovim golovima, u centru pažnje našao se i duel sa defanzivcem Atlante, kojeg je Argentinac ostavio iza sebe sjajnim driblingom.

Magija, pa provokacija

Sve se dogodilo u 60. minutu. Luis Suarez je poslao preciznu loptu u prostor, a Mesi je krenuo ka golu domaćina. Ispred njega se našao protivnički defanzivac, ali je Argentinac u svom prepoznatljivom stilu promenio pravac, izmakao čuvaru i ostao sam pred golmanom.

Usledila je hladnokrvna završnica levom nogom za velikih 3:0. Bio je to Mesijev drugi pogodak na utakmici, a ujedno i 25. gol u prvenstvu ove sezone, čime je dodatno učvrstio vodeću poziciju na listi strelaca.

Upravo je taj dribling postao jedan od najzapaženijih detalja susreta. Na društvenim mrežama pažnju je privukla i njegova reakcija posle pogotka, koju su pojedini navijači protumačili kao provokaciju na račun protivnika.

Mesi ovog puta nije proslavio gol na uobičajen način, uz podignute ruke i pogled ka nebu. Umesto toga, okrenuo se ka defanzivcu Atlante kojeg je upravo ostavio u prašini, a onda je usledio potez koji je mnoge iznenadio. Argentinac se nasmejao, uperio prst pravo u rivala i rukama mu demonstrirao kako ga je izigrao, kao da ga je zavrteo na ringišpilu!

Delovalo je kao da mu poručuje da ni sam nije znao na koju stranu da krene posle Mesijevog driblinga. Scena je odmah privukla pažnju navijača, koji nisu navikli da mirni i uglavnom suzdržani Leo na ovakav način provocira protivnike. Umesto da samo proslavi još jedan majstorski pogodak, slavni Argentinac odlučio je i da rivalu stavi do znanja ko je bio gazda na terenu!

Mesi se ne zaustavlja ni u 39. godini

Inter je poveo u samom finišu prvog poluvremena. Suarez je poslao odličan centaršut, a Herman Berterame glavom zatresao mrežu za 1:0. Mesi je zatim preuzeo glavnu ulogu: u 56. minutu pogodio je za 2:0 posle kombinacije sa Berterameom, a četiri minuta kasnije ponovo je matirao golmana Atlante.

Domaćin je do kraja uspeo samo da ublaži poraz. Fafa Piko je u 89. minutu realizovao penal za konačnih 3:1.

Pored dva gola, Mesi je učestvovao i u akciji za prvi pogodak Majamija, pa je njegov učinak bio još jedan dokaz da i dalje pravi ogromnu razliku na terenu.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Carly Mackler / Getty images / Profimedia, Stephen Furst / Zuma Press / Profimedia

Godine prolaze, ali fudbalska magija ne nestaje. Mesi i dalje izmišlja poteze koje je teško braniti, a svaki njegov dribling može da postane viralni hit. Ovoga puta, međutim, najviše pažnje nije privukao samo gol, već i reakcija posle njega koja je pokrenula raspravu među navijačima.