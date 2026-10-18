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Fudbaleri Crvene zvezde danas od 16 sati dočekuju Mladost iz Lučana, uz besplatan ulaz za decu do 14 godina i mališane sa karticama "Super zvezdaš".

Utakmica 12. kola Superlige na stadionu Rajko Mitić dolazi između poraza u Luganu (3:2) i duela sa Kopenhagenom u četvrtak (18.45) u Ligi konferencije.

Svi navijači koji danas dođu na utakmicu moći će da na blagajnama kupe ulaznicu za meč protiv Kopenhagena.

Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

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