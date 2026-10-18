Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Mladost iz Lučana uz besplatan ulaz za decu do 14 godina. Utakmica počinje u 16 sati na stadionu Rajko Mitić.
Fudbal
ZVEZDA DANAS OTVARA KAPIJE MARAKANE! Besplatan ulaz za decu do 14 godina
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde danas od 16 sati dočekuju Mladost iz Lučana, uz besplatan ulaz za decu do 14 godina i mališane sa karticama "Super zvezdaš".
Utakmica 12. kola Superlige na stadionu Rajko Mitić dolazi između poraza u Luganu (3:2) i duela sa Kopenhagenom u četvrtak (18.45) u Ligi konferencije.
Svi navijači koji danas dođu na utakmicu moći će da na blagajnama kupe ulaznicu za meč protiv Kopenhagena.
Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši