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Kakav rasplet u borbi za WBC titulu! Sebastijan Fundora odbranio je pojas svetskog šampiona velter kategorije pošto je nokautom savladao Ermala Hadribeja, a odluka je pala u samoj završnici 12. runde! Albanac je izdržao gotovo čitav meč, ali je završni nalet američkog boksera bio presudan.

Spektakl je održan u Karsonu, u Kaliforniji, gde je Fundora ušao u ring kao favorit. Ipak, Hadribeaj nije nameravao da mu olakša posao, pa je publika gledala dug i fizički zahtevan okršaj koji je kulminirao u poslednjim trenucima borbe.

Albanac izdržao 11 rundi, a onda usledio nokaut!

Fundora je strpljivo gradio prednost i pažljivo birao udarce. Posebno je napadao telo rivala, a zatim povezivao kombinacije i udarce u glavu, čime je postepeno iscrpljivao Hadribeja.

Albanski bokser je tokom meča dva puta opomenut zbog nesportskog ponašanja i zadržavanja protivnika - prvi put u trećoj, a drugi put u 11. rundi.

Činilo se da će borci ipak dočekati poslednje zvono, ali je završna runda donela dramatičan obrt. Fundora je krenuo u snažan napad i zasuo protivnika opasnim udarcima. Hadribeaj je završio na podu, a zvono za kraj runde oglasilo se samo trenutak kasnije!

1/4 Vidi galeriju Sebastijan Fundora nokaut za titulu! Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia

Sudija presekao, Fundora sačuvao pojas

Sudija Tomas Tejlor procenio je da Hadribeaj nije u stanju da nastavi borbu i odlučio da prekine meč. Tako je Fundora slavio nokautom u poslednjoj sekundi 12. runde i sačuvao titulu svetskog šampiona WBC velter kategorije.

Hadribeaj je bio nadomak završetka svih 12 rundi, ali je Fundora u poslednjem naletu pronašao put do pobede. U boksu ponekad jedan trenutak odlučuje sve - a ovaj meč završen je na najdramatičniji mogući način.