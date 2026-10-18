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Bila je svetska zvezda, olimpijka i rekorderka koja je tek počinjala da ispisuje istoriju. A onda je Keniju potresla vest koja je obišla planetu - Agnes Tirop pronađena je mrtva u svom domu, sa samo 25 godina.

Njen suprug Ibrahim Rotič optužen je za ubistvo, ali ni godinama nakon tragedije slučaj nije dobio konačan sudski epilog.

1/5 Vidi galeriju Agnes Tirop Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia, Casmir ODUOR / AFP / Profimedia, SIMON MAINA / AFP / Profimedia

Agnes Tirop bila je simbol novog talasa kenijske atletike. Trčala je protiv najboljih na svetu, osvajala medalje i rušila rekorde. U septembru 2021. ostvarila je rezultat od 30 minuta i jedne sekunde na trci od 10 kilometara u Nemačkoj, čime je postavila tadašnji svetski rekord u ženskoj trci na toj distanci.

Samo nekoliko nedelja kasnije, njena sportska priča pretvorila se u tragediju.

U oktobru 2021. Tirop je pronađena mrtva u svojoj kući u Itenu, kenijskom gradu poznatom kao baza vrhunskih dugoprugaša. Vest je šokirala atletsku zajednicu, a policija je ubrzo usmerila istragu ka njenom suprugu, Ibrahimu Rotiču.

Sumnje, potraga i hapšenje

Prema izveštajima svetskih medija, Tirop nije došla na trening i nije odgovarala na pozive. Kada su prijatelji i policija pokušali da je pronađu, ušli su u kuću i zatekli stravičan prizor koji je pokrenuo jednu od najpotresnijih istraga u kenijskom sportu.

Obdukcija je potvrdila povrede nastale ubodima u predelu vrata, kao i povredu glave nanetu tupim predmetom. Istražitelji su nastavili da prikupljaju dokaze kako bi utvrdili okolnosti njene smrti.

Rotič je pronađen i uhapšen u Mombasi, nakon policijske potrage. Prema tadašnjim izveštajima, policija ga je locirala dok je pokušavao da se udalji iz oblasti, a tokom potere došlo je i do saobraćajnog sudara. Vlasti su navele da će biti optužen za ubistvo.

Iza šampionskih medalja krila se teška životna priča

Dok je na stazi nizala uspehe i oduševljavala svet svojim rezultatima, iza sportske slike Agnes Tirop odvijala se i mnogo složenija privatna priča. Nakon njene smrti, svedočenja ljudi iz njenog okruženja i novinarska istraživanja otvorili su pitanja o njenom odnosu sa suprugom i problemima sa kojima se, prema tim navodima, suočavala daleko od očiju javnosti.

Tirop je, prema tim iskazima, prolazila kroz težak period u privatnom životu.

Njena smrt pokrenula je i širu raspravu o nasilju nad ženama u Keniji, naročito među sportistkinjama čiji su životi pod pritiskom treninga, rezultata i odnosa u kojima se privatne teškoće često ne vide izvan njihovog najužeg kruga.

Šampionka koja je tek počela da osvaja svet

Agnes je 2015. osvojila svetsko prvenstvo u krosu, i to sa samo 19 godina. Na svetskim prvenstvima 2017. i 2019. godine osvojila je bronzane medalje na 10.000 metara, dok je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. završila kao četvrta u trci na 5.000 metara.

Njen rekord na 10 kilometara od 30:01 dodatno je potvrdio da je bila među najboljim dugoprugašicama sveta. Poslednju trku istrčala je u Ženevi početkom oktobra 2021, svega deset dana pre smrti.

Imala je samo 25 godina. Pred njom su bile nove olimpijske igre, svetska prvenstva i mogućnost da postane jedna od najvećih atletičarki svoje generacije.

Porodica čeka pravdu

Prošle su godine od smrti Agnes Tirop, ali njena porodica i dalje čeka konačan sudski epilog. Slučaj koji je potresao svetsku atletiku suočio se sa novim zastojima, a umesto odgovora koje njeni najbliži priželjkuju, postupak su pratila nova odlaganja i komplikacije.

Prema pisanju kenijskog lista "The Star" iz juna 2026. godine, sudija koji je vodio predmet premešten je na drugu dužnost, pa je novi sudija morao da preuzme slučaj i upozna se sa ranijom dokumentacijom. Nastavak saslušanja bio je zakazan za 3. novembar 2026. godine.

Dodatnu neizvesnost izazvala je informacija da Ibrahim Rotič, optužen za ubistvo atletičarke, duže od godinu dana nije bio dostupan sudu. Takve okolnosti dodatno su usporile postupak i produžile agoniju porodice, koja i dalje čeka da se utvrde sve činjenice i donese sudska odluka.

Za najbliže Agnes Tirop, godine prolaze, ali najvažnije pitanje ostaje bez konačnog odgovora. Šampionka koja je svojim rezultatima proslavila Keniju zaslužuje da se njena smrt rasvetli do kraja, a njena porodica da konačno dobije priliku da dočeka pravdu.

Agnes Tirop ostala je upamćena po medaljama, rekordima i talentu koji je obećavao još mnogo velikih rezultata. Ali njena priča danas nije samo priča o sportskom uspehu i preranoj smrti. Ona je i podsetnik na to koliko je važno da se ozbiljno shvate upozorenja o nasilju i da potraga za pravdom ne prestane kada se reflektori ugase.