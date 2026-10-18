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Kevin Durent i vlasnik Finiks Sansa Met Išbija ušli su u otvoreni rat na društvenim mrežama!

Sve je počelo nakon što je prvi čovek franšize iz Arizone govorio o greškama prilikom izgradnje ekipe, a njegove reči o nekadašnjoj velikoj zvezdi Sansa momentalno su izazvale reakciju iskusnog NBA asa. Durent nije ostao dužan, a potom je usledio novi odgovor milijardera!

Prema pisanju američkih medija varnice su planule nakon Išbijinog gostovanja na "CNBC Sportu", gde se osvrnuo na odluku da 2023. godine dovede Durenta u Finiks.

"U suštini sam samo bacao novac na problem. Dovođenje izuzetno talentovanih igrača poput Kevina Durenta ne mora nužno da donese šampionsku titulu", poručio je Išbija, govoreći o ranijem načinu na koji je pokušavao da izgradi ekipu sposobnu da napadne NBA tron.

Te reči brzo su stigle do Durenta, koji je odlučio da se oglasi na društvenoj mreži "Iks" i odgovori čoveku koji je nekada verovao da će upravo on doneti šampionski prsten u Arizonu.

"Krivite KD, iako je KD sa 36 godina ostao na vrhunskom nivou i vratio vam tu "kulturu" koju toliko volite. Ej, Metju se ponaša kao da sam uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili tako nečega", napisao je Durent, uz šaljivu opasku da se vraća na Threads.

Teško je bilo očekivati da će vlasnik Sansa ostati nem na prozivke nekadašnjeg igrača. Išbija je uzvratio tvrdnjom da Durent očigledno nije pogledao ceo snimak intervjua.

"Očigledno nisi pogledao snimak. Nisam te krivio, ali zadovoljan sam kulturom koju gradimo u Finiksu. Imamo prave momke i pravi fokus i uzbuđeni smo zbog nove sezone. Srećno ove sezone u Hjustonu", poručio je prvi čovek Sansa.

Ali tu nije bio kraj!

Durent je imao još jednu poruku za nekadašnjeg šefa, a ovog puta fokusirao se na novac i odluke koje je Finiks donosio prilikom sklapanja ekipe.

"Treba da mi zahvaljuješ svakom prilikom. Ne moraš da mi plaćaš ogromne pare da bih igrao za neki drugi tim", napisao je NBA superstar.

Sve je počelo velikim trejdom, a završilo se javnim okršajem

Da bi se razumelo zašto su ove reči izazvale toliko pažnje, treba se vratiti u februar 2023. godine. Išbija je tek preuzeo kontrolu nad Finiksom, a klub je ubrzo napravio spektakularan potez i doveo Durenta u trejdu koji je trebalo da ga pretvori u glavnog kandidata za titulu.

Međutim, rezultati nisu ispunili očekivanja. Sansi su 2023. stigli do polufinala Zapadne konferencije, naredne godine eliminisani su već u prvoj rundi, dok 2025. nisu uspeli ni da se plasiraju u plej-of. Durent je potom završio u Hjuston Roketsima.

Išbija je u intervjuu priznao da tada nije imao jasno definisanu viziju klupske kulture i načina na koji želi da gradi tim. Naglasio je da je kasnije odlučio da promeni pristup, angažuje novog generalnog menadžera i trenera i mnogo više pažnje posveti karakteru igrača, a ne samo njihovom košarkaškom talentu.

Kao primere igrača koji odgovaraju novom pravcu naveo je Dilona Bruksa, Džordana Gudvina, Kolina Gilsipija i, naravno, Devina Bukera.

1/5 Vidi galeriju Kevin Durent Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Durent nije zaboravio Finiks

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da Durent javno pokazuje nezadovoljstvo bivšim klubom nakon odlaska u Hjuston. Američki mediji podsećaju da je i ranije prozivao Sanse, uključujući situaciju nakon pobede nad bivšim timom, kada je smatrao da nije dobio poštovanje koje zaslužuje.

Posebnu pažnju privukla je i njegova aluzija na kulturu koju Finiks sada gradi. Iako je Išbija tvrdio da nije napadao Durenta, ovaj je njegove reči doživeo kao pokušaj da se odgovornost za neuspehe prebaci na njega.

Ipak, treba naglasiti da se Išbijina izjava odnosila prvenstveno na njegove greške u vođenju kluba, a ne na tvrdnju da je Durent bio loš igrač ili jedini krivac za neuspeh.

Jedno je sigurno - saradnja koja je trebalo da donese šampionski prsten završila se razlazom, a sada se stari računi naplaćuju pred očima čitave NBA javnosti. I dok Išbija insistira na novoj kulturi Sansa, Durent očigledno smatra da je njegov doprinos zaslužio mnogo više poštovanja.