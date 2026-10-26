Fudbal
ZDRAVKO MAMIĆ I FATALNA FATIMA ZATRESLI BALKAN: Čuveni Hrvat u društvu zgodne plavuše! Evo ko je ona
- Zdravko Mamić je viđen na 161. gradskom derbiju Sarajevo - Željezničar, na stadionu 'Asim Ferhatović Hase'.
- Bio je u društvu Fatime Mahmutović, 24-godišnje navijačice Sarajeva koja radi u Ministarstvu spoljnih poslova BiH.
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Minule subote odigran je 161. gradski derbi u kome je Sarajevo sa 2:0 savladalo Željezničar.
Bilo je zanimljivo na terenu, ali i na tribinama. Među gledaocima se našao Zdravko Mamić, bivši predsednik zagrebačkog Dinama koji se nalazi u bekstvu od pravosudnih organa Hrvatske.
Fatima Mahmutović, Zdravko Mamić Foto: Instagram
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No, Mamić nije bio sam na stadionu "Asim Ferhatović Hase". On se našao u društvu Fatime Mahmutović, velike navijačice Sarajeva.
Ono što su hrvatski mediji mogli da saznaju, fatalna 24-godišnja plavuša zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, a redovna je na utakmicama svog voljenog kluba.
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