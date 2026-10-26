Slušaj vest

Minule subote odigran je 161. gradski derbi u kome je Sarajevo sa 2:0 savladalo Željezničar.

Bilo je zanimljivo na terenu, ali i na tribinama. Među gledaocima se našao Zdravko Mamić, bivši predsednik zagrebačkog Dinama koji se nalazi u bekstvu od pravosudnih organa Hrvatske.

Fatima Mahmutović, Zdravko Mamić Foto: Instagram

 No, Mamić nije bio sam na stadionu "Asim Ferhatović Hase". On se našao u društvu Fatime Mahmutović, velike navijačice Sarajeva.

Ono što su hrvatski mediji mogli da saznaju, fatalna 24-godišnja plavuša zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, a redovna je na utakmicama svog voljenog kluba.

Ne propustiteFudbal"SAMO IGRAJ KAO U BEOGRADU I SVE ĆE BITI U REDU!" Mamić doveo ljubimca navijača Zvezde u Dinamo i odmah mu izgovorio ove reči!
Zdravko Mamić i Li Adi
Fudbal"TO JE RUGANJE ZDRAVOJ PAMETI" Zdravko Mamić ZANEMEO OD ŠOKA kada je video šta prave u Zagrebu!
Zdravko Mamić
FudbalPORODIČNA TRAGEDIJA MAMIĆA: Zdravku i Zoranu preminula majka
Zdravko Mamić 3.jpg
KošarkaŠEST GODINA BILA SA MAMIĆEM, PA SE SMUVALA SA NBA ZVEZDOM! Šampion oženio hrvatsku influenserku, kupa se u parama i luksuzu FOTO
Screenshot 2026-08-05 124039.png