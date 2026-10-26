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Džoel Embid ponovo je zabrinuo navijače Filadelfije!

Nekadašnji MVP NBA lige propustio je duel sa Detroit Pistonsima zbog problema sa desnim stopalom, a situaciju dodatno komplikuje činjenica da su Sikserse povrede desetkovale upravo na poziciji centra. Dok se čeka jasnija slika o njegovom zdravstvenom stanju, trener Nik Nurs mora da krpi tim i traži rešenja koja do juče nisu bila u prvom planu.

Američki mediji prenose da Embid ima problema sa plantarnom fascijom desnog stopala.

Za navijače Siksersa ovo je razlog za zabrinutost, posebno zbog Embidove istorije povreda. Kamerunski centar godinama se suočava sa zdravstvenim problemima koji su mu prekidali sezone i ograničavali nastupe, pa se svaki novi izostanak pažljivo prati.

Ipak, važno je naglasiti da zasad nema potvrde da je reč o novoj povredi koja će ga na duže vreme udaljiti sa parketa. Filadelfija je odlučila da ne rizikuje na drugoj utakmici u dva dana, a koliko će Embid igrati u narednom periodu zavisiće od daljeg praćenja njegovog stanja.

1/11 Vidi galeriju Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Tripl-dabl, pa odmor zbog problema sa stopalom

Embid je samo dan pre izostanka pokazao koliko može da znači svom timu. U pobedi nad Milvoki Baksima upisao je čak 28 poena, 11 skokova i 10 asistencija, ostvarivši tripl-dabl.

Delovalo je da je uhvatio dobar ritam na početku nove sezone, ali je Filadelfija odlučila da ga poštedi narednog izazova. Problem sa plantarnom fascijom, tkivom koje povezuje petu sa prednjim delom stopala, zahteva pažljivo upravljanje opterećenjem, naročito kod igrača njegove građe.

Za sada nema zvanično potvrđenog roka njegovog povratka, pa je prerano govoriti o dužem odsustvu. Ipak, imajući u vidu prethodne sezone i brojne probleme sa povredama, u Filadelfiji će sigurno želeti da budu maksimalno oprezni.

Povrede prave probleme Siksersima

Situacija je dodatno komplikovana jer Embid nije jedini visoki igrač na kojeg trener Nik Nurs ne može da računa.

Ariel Hukporti završio je sezonu nakon što je pokidao Ahilovu tetivu u predsezonskoj utakmici. Dominik Barlou ima problem sa leđima, Džabari Voker muči se sa bolom u levom kolenu, dok je i visoki Teko Fol van stroja zbog povrede kvadricepsa.

Tako je Adem Bona ostao jedna od glavnih opcija za klasičnu centarsku poziciju. Trener Nurs morao je da razmatra i niže petorke, u kojima bi centarske zadatke mogli da preuzmu Lebron Džejms i Din Vejd.

Takva rešenja mogu da funkcionišu u određenim situacijama, ali donose i ozbiljne probleme u skoku i zaštiti obruča. To se videlo i protiv Detroita, koji je slavio sa 106:93, uz veliku prednost u skoku - 54:37.

Bona je doneo energiju i pomogao u borbi pod košem, ali ni njegov trud nije bio dovoljan da Filadelfija izbegne poraz.

Embidova forma i dalje je važna za ambicije Siksersа

Filadelfija je sezonu počela sa tri uzastopne pobede, ali je poraz od Detroita pokazao koliko odsustvo ključnih igrača može da promeni sliku ekipe.

Embid je u prva tri nastupa prosečno beležio 21,7 poena i 9,7 skokova po utakmici, mada je iz igre šutirao sa skromnih 39,2 odsto. I pored ne baš idealne realizacije, njegov značaj daleko prevazilazi samo broj poena: on je oslonac napada, važan skakač i igrač koji protivničkim centrima stvara velike probleme.

Zato će naredni dani biti važni za Filadelfiju. Stručni štab moraće da proceni kada Embid može bezbedno da se vrati, ali i kako da preživi period u kojem je gotovo čitava centarska rotacija van stroja.

Za sada nema razloga za tvrdnju da ga čeka višenedeljna pauza, ali jedno je jasno — Sikserse ne smeju da dozvole da problem sa stopalom preraste u novu dugu epizodu odsustva njihove najveće zvezde.