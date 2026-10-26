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Aleksandar Stanojević je novi trener Partizana, pišu Novosti. Već danas očekuje se zvanična promocija Stanojevića koji će naslediti Sašu Ilića na užarenoj klupi.

Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©

Stanojević je pre 11 dana dobio otkaz u turskom Karagumruku, te je tako bio slobodan u izboru nove sredine.

Srpski stručnjak i turski drugoligaš sporazumno su prekinuli saradnju posle početka sezone u kojem je ekipa osvojila 13 bodova na devet utakmica. Sezonu pre toga je ispao iz elitnog društva tamošnjeg fudbala.

Kurir sport / Novosti

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Aleksandar Stanojević o sudijama. Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd