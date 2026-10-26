Aleksandar Stanojević je novi trener Partizana, a zvanična promocija očekuje se već danas.
Fudbal
ALEKSANDAR STANOJEVIĆ NOVI TRENER PARTIZANA! Bomba iz Humske
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Aleksandar Stanojević je novi trener Partizana, pišu Novosti. Već danas očekuje se zvanična promocija Stanojevića koji će naslediti Sašu Ilića na užarenoj klupi.
Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©
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Stanojević je pre 11 dana dobio otkaz u turskom Karagumruku, te je tako bio slobodan u izboru nove sredine.
Srpski stručnjak i turski drugoligaš sporazumno su prekinuli saradnju posle početka sezone u kojem je ekipa osvojila 13 bodova na devet utakmica. Sezonu pre toga je ispao iz elitnog društva tamošnjeg fudbala.
Kurir sport / Novosti
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