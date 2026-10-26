Najbolja srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za jedno mesto i na novoj WTA rang listi zauzima 143. poziciju.
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MALI SKOK NAJBOLJE SRPKINJE! Teodora Kostović napredovala na listi
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Teodora Kostović na 143. mestu ima 506 bodova.
Mia Ristić je napredovala za tri pozicije i trenutno je 182, dok je Lola Radivojević bolje plasirana za osam mesta i sada je 284. teniserka sveta.
Na samom vrhu WTA liste nije bilo velikih promena - Kazahstanka Elena Ribakina je prva, a slede je Beloruskinja Arina Sabalenka i Ruskinja Mira Andrejeva.
Iza njih slede američke teniserke Džesika Pegula i Koko Gof, Ukrajinka Elina Svitolina i Čehinja Karolina Muhova. Iga Švjontek i Linda Noskova su zamenile pozicije, pa je sada Poljakinja osma, a Čehinja deveta. Najboljih deset na svetu kompletira Ukrajinka Marta Kostjuk.
WTA lista:
- Elena Ribakina (Kazahstan) 9.501 bodova
- Arina Sabalenka (Belorusija) 7.550
- Mira Andrejeva (Rusija) 6.306
- Džesika Pegula (SAD) 6.225
- Koko Gof (SAD) 5.973
- Elina Svitolina (Ukrajina) 5.229
- Karolina Muhova (Češka) 4.725
- Iga Švjontek (Poljska) 4.389
- Linda Noskova (Češka) 4.353
- Marta Kostjuk (Ukrajina) 3.920
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143. Teodora Kostović 506
182. Mia Ristić 413
284. Lola Radivojević 244
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