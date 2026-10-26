Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Teodora Kostović na 143. mestu ima 506 bodova.

Mia Ristić je napredovala za tri pozicije i trenutno je 182, dok je Lola Radivojević bolje plasirana za osam mesta i sada je 284. teniserka sveta.

Na samom vrhu WTA liste nije bilo velikih promena - Kazahstanka Elena Ribakina je prva, a slede je Beloruskinja Arina Sabalenka i Ruskinja Mira Andrejeva.

Iza njih slede američke teniserke Džesika Pegula i Koko Gof, Ukrajinka Elina Svitolina i Čehinja Karolina Muhova. Iga Švjontek i Linda Noskova su zamenile pozicije, pa je sada Poljakinja osma, a Čehinja deveta. Najboljih deset na svetu kompletira Ukrajinka Marta Kostjuk.

WTA lista: Elena Ribakina (Kazahstan) 9.501 bodova Arina Sabalenka (Belorusija) 7.550 Mira Andrejeva (Rusija) 6.306 Džesika Pegula (SAD) 6.225 Koko Gof (SAD) 5.973 Elina Svitolina (Ukrajina) 5.229 Karolina Muhova (Češka) 4.725 Iga Švjontek (Poljska) 4.389 Linda Noskova (Češka) 4.353 Marta Kostjuk (Ukrajina) 3.920

.....

143. Teodora Kostović 506

182. Mia Ristić 413

284. Lola Radivojević 244

Bonus video: