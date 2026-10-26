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Partizan i Saša Ilić stavili su tačku na saradnju! Klub iz Humske objavio je da je sa dosadašnjim trenerom postignut dogovor o sporazumnom raskidu ugovora, a u zvaničnom saopštenju posebno je istaknuta njegova ogromna uloga u istoriji crno-belih.

Ilić je dete Partizana, legendarni kapiten i rekorder po broju nastupa u crno-belom dresu. Kao jedan od najprepoznatljivijih simbola kluba, godinama je uživao posebno poštovanje navijača, zbog čega njegov odlazak sa mesta šefa stručnog štaba predstavlja značajan trenutak za Humsku.

Partizan se emotivnim rečima oprostio od legende

U saopštenju klub nije krio koliko Ilić znači crno-belima. Naglašeno je da njegov doprinos daleko prevazilazi trenutne rezultate i da će njegovo ime zauvek imati posebno mesto u istoriji Partizana.

"Postoje imena koja su mnogo više od dela klupske istorije. Saša Ilić je jedno od njih. Dete Partizana, legendarni kapiten, rekorder po broju nastupa u crno-belom dresu i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji Kluba, Saša Ilić ostavio je neizbrisiv trag koji daleko prevazilazi trenutne rezultate na terenu.

Njegov povratak u Humsku ovog leta, u ulozi šefa stručnog štaba, predstavljao je novo poglavlje u dugoj i posebnoj vezi sa Klubom.

Fudbal donosi promene, rastanke i nove početke, ali postoje veze koje nijedna profesionalna odluka ne može da promeni. Saša Ilić je bio i ostaje jedan od najvećih simbola FK Partizan, čije će ime zauvek imati posebno mesto u istoriji i srcima svih kojima su crno-bele boje bliske.

FK Partizan zahvaljuje Saši Iliću i njegovom stručnom štabu na profesionalnom odnosu.

Hvala na svemu, Sale. Partizan će uvek biti tvoja kuća", navodi se u saopštenju kluba.

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Odlazak koji će zaboleti navijače

Ilić je mnogo više od bivšeg fudbalera i trenera Partizana. Kao kapiten i rekorder po broju nastupa, postao je jedno od najvećih imena u klupskoj istoriji, a njegova veza sa crno-belima traje decenijama.

Iako je saradnja na trenerskoj funkciji završena, iz zvaničnog saopštenja jasno je da Partizan želi da sačuva poštovanje prema čoveku koji je ostavio dubok trag u klubu.