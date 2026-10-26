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Crno-beli su potvrdili da je sa Sašom Ilićem sporazumno raskinut ugovor i da je završena saradnja koja je počela u junu 2026.

Partizan se zahvalio klupskoj legendi, a umesto Ilića na klupu će sesti Aleksandar Stanojević.

Stanojević će četvrti put u karijeri biti trener kluba iz Humske koji je objavio kada će on biti promovisan.

Konferencija za medije povodom predstavljanja novog trenera, odražaće se danas u 13 časova, poruka je iz Partizana, a iako nije precizirano da se radi o Stanojeviću, izvesno je da se o njemu radi.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©

Aleksandar Stanojević je nedavno smenjen sa pozicije šefa stručnog štaba Karagumruka, a spekulisalo se da će se vratiti na klupu Konjaspora.

Ipak, za njega sledi novi period u Partizanu, a ovaj bi mogao da bude najteži do sada.

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