Slušaj vest

Barselona je doživela prvi poraz u prvenstvu, Real Madrid je slavio na Kamp Nouu sa 2:1, a španski mediji nisu štedeli kritike na račun Hansija Flika i njegovog tima.

Dok je Kilijan Mbape sa dva gola presudio Kataloncima, analitičari su ukazivali na taktičku nadmoć Žozea Murinja, probleme Barselone u napadu i nemoć da zaustavi ključne akcije velikog rivala.

1/6 Vidi galeriju Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Ono što je za Barselonu posebno bolno jeste činjenica da je u meč ušla sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem delu prvenstva, ali je u najvećem derbiju pokazala slabosti koje Real nije propustio da kazni.

Španci osuli paljbu po Barseloni: "Nije imala plan B"

U analizama posle utakmice izdvojila se ocena da Barselona nije uspevala da pronađe odgovor na dobro organizovanu igru Reala. Nekadašnji fudbaler i stručni komentator Žoze Mari Bakero ukazao je na problem koji se ponavlja kada Katalonci naiđu na ozbiljno postavljenu odbranu.

"Barseloni je uvek nedostajao plan B", bila je suština njegove kritike, uz ocenu da napad domaćina nije bio na očekivanom nivou i da Flik i dalje previše rizikuje u pojedinim segmentima igre.

Sličnu sliku dao je i španski "AS", koji je istakao da je Real uspeo da neutrališe prepoznatljive prednosti Barselone. Katalonci su imali više loptu u nogama, ali posed nije automatski značio i kontrolu nad utakmicom. Prema analizi tog lista, Madriđani su stvarali konkretnije prilike i bolje koristili prostor koji im se otvarao iza visoko postavljene odbrane rivala.

Kukurelja zatvorio Jamala, Real pronašao recept

Posebna pažnja usmerena je na duel Marka Kukurelje i Lamina Jamala. Prema analizi "AS-a", defanzivac Reala odigrao je izuzetno važnu ulogu u zaustavljanju mladog asa Barselone, čiji učinak nije bio dovoljan da promeni ishod derbija.

Jamal je pokušavao da probije odbranu, imao je pet udaraca i četiri uspešna driblinga, ali nijedan njegov šut nije išao u okvir gola. Španski mediji zato su istakli da su protivnici sve bolje pronalazili načine da ograniče njegov uticaj na igru.

Ni ostatak Barseloninog napada nije uspeo da nadoknadi taj problem. Ekipa je imala veći posed, više dodavanja i više udaraca, ali je Real bio konkretniji kada je trebalo napraviti razliku.

Upravo je to jedna od najvećih zamerki Fliku: Barselona je imala loptu, ali nije uspevala da iz svoje teritorijalne i pas-igre izvuče dovoljno pravih prilika.

Murinjo dobio taktičku bitku, Mbape zadao završni udarac



Na drugoj strani, Žoze Murinjo dobio je pohvale za način na koji je pripremio ekipu. "AS" je posebno istakao njegove odluke u veznom redu i pravovremeno osvežavanje tima, dok je španski analitičar Iker Kasiljas pohvalio Portugalčevu postavku.

Real je poveo u 41. minutu, kada je Mbape iskoristio odbitak, a Barselona se vratila u meč pogotkom Rafinje u 61. minutu. Kada se činilo da bi susret mogao da ode u neizvesnu završnicu, na scenu su stupili Eduardo Kamavinga i Mbape.

Kamavinga je u 87. minutu pokrenuo odlučujuću akciju, a francuski napadač postavio konačnih 2:1 i doneo Realu veliki trijumf. Bio je to njegov drugi pogodak na utakmici.

Poraz od najvećeg rivala ne znači da je sezona za Barselonu krenula nizbrdo, ali je pokazao da ni ekipa koja je do tada dominirala ne može da računa na pobedu samo na osnovu poseda i napadačkog potencijala.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je Barselona izgubila priliku da dodatno odmakne Realu na tabeli. Madriđani su pobedom smanjili zaostatak i ponovo otvorili borbu za vrh prvenstva.

Za Flika je zato ovaj El Klasiko mnogo više od jednog poraza. Bio je to sudar sa trenerom koji je pronašao način da ograniči najveće adute Barselone - i upozorenje da će Kataloncima biti potrebna nova rešenja ako žele da nastave da dominiraju.