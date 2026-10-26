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Mega je u petoj rundi ABA lige u gostima pobedila Beč sa 94:88, a jedan od najzaslužnijih za to bio je Lučić.

On je zabeležio 25 poena, pet skokova, dve asistencije, uz indeks korisnosti 30 za 28 minuta provedenih u igri.

Ekipa Mega, posle četiri odigrane utakmice, ima po dve pobede i poraza i sedma je na tabeli Grupe B ABA lige.

Košarkaši Mege će u narednom kolu regionalnog takmičenja dočekati Spartak.

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