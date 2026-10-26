PARTIZAN PREDSTAVLJA NOVOG TRENERA! Prve reči Aleksandra Stanojevića: "Znam situaciju, ambijent, okolnosti, nema prilagođavanja!"
Klub iz Humske ulice je objavio da je sa Sašom Ilićem sporazumno raskinut ugovor i da je završena saradnja koja je počela u junu 2026.
Partizan se zahvalio klupskoj legendi, umesto Ilića na klupu će sesti Aleksandar Stanojević, a konferencija za medije je zakazana za 13 časova.
Stanojević će tako četvrti put u karijeri biti trener kluba iz Humske.
O sastavu...
"Dva dana je dosta za prvi impuls i zato sam već insistirao da danas bude trening, pomeren je za popodne i svaki trening i sastanak je važan. Do reprezentacije ima još četiri utakmice i verujem da ćemo u neke promene ući, gledao sam kao navijač, noćas sam gledao isto, ali gledao sam navijački, iz fotelje. Nadam se da ću ih upoznati danas, na treningu, pa ćete sutra već znati sastav za naredne dve utakmice".
Stanojević se dotakao prošlog mandata!
"Treći mandat nije bio slavan, zato sam i otišao. Od Lugana smo primili gol u zadnjem minutu, pa bi možda otišlo u drugom smeru. Svake godine sam bolji trening, imam iskustva iz Turske, novo iskustvo, kvalitetniji sam trener, veću disciplinu mogu da ponudim u igri, verujem da će svaki igrač biti bolji za 20-30 odsto. Nadam se da ćete mi suditi po rezultatima. Voleo bih podršku, ne kao Sale, ali kao partizanovac, bar na početku, ako zaslužim, a ako ne zaslužim posle zna se"
"Jedna situacija može da promeni tok sezone"
"Prvo, šta je fudbal? Jedna lopta, jedna situacija može da promeni tok sezone. Stivajem okolnosi se ispalo iz Evrope i zbog toga mi je žao, što Sale nije uspeo, sve je moglo da se promeni. Ne bih ja bio tu da je sv edobro. Nisam se raspitivao iako znam dosta dobro ljude u klubu, oko detalja i problema u svlačionici. Ja nemam nikakvih problema, za mene je disciplina osnov celog bitisanja. Što se tiče kvaliteta, mislim da ima kvaliteta i brzine, gledam i malo sebe, volim Partizan, ne bih došao da ne verujem. Verujem da možemo zajedno da napravimo nešto, u pozitivni talas koji se dešava. Svake promene donesu nešto dobro, nadam se da ću i ja doneti nešto dobro".
"Znam situaciju i ambijent"
"Partizan je iznad poznanstava i svih spoljašnjih stvari, zato sam prihvatio, juče uveče se to desilo, jutros sam ustao i mirne glave se dogovorio sa ljudima iz kluba. Znam situaciju, ambijent, okolnosti, nema prilagođavanja, imamo za dva dana utakmicu i spreman sam maksimalno da uradim najbolje za sve nas" jasan je novi trener Partizana!
Aleksandar Stanojević ima reč!
"Pitali su me kakva je situacija i stvarno nisam nijednog trenutka razmišljao, niti pomislio da može da dođe do toga, nerealno je da posle toliko puta opet budem ovde. Imao sam neke planove, radio na tome i bio vrlo blizu, ali dobio sam telefonski poziv, sedeo sam sa asistentima, pravio planove, ali kad je stigao poziv odavde, bio je čudan osećaj u meni i zamolio me je direktor da dođem na razgovor, samo da popričamo. Rekao sam da ne pričamo oko toga, ali eto, pričali smo. Pokrene vas nešto, da ne patetišem. Partizan zove, menjaju se planovi. Ovde sam u rezultatski teškoj situaciji, ali kao trener sa izazovima želim da uradim šta je do mene sve da izađemo iz krize rezultata"
Sportski direktor Partizana Radosav Petrović se prvi obratio novinarima!
"Klub je napravio objavio, ali i pored toga bih želeo da izjavim saučešće porodic našeg preminulog druga i saigrala Darka Božovića. Bio je izvanredan čovek, prijatelj i saigrač, saosećamo sa njegovom porodicom i neka mu je večna slava".
Potom je pričao o Saši Iliću!
"Znate svi situaciju, Saša Ilić više nije trener Partizana, sporazumno je raskinuo ugovor i hoću da mu zahvalim za sve što je uradio za klub kao igrač i kao trener, došao je u specifičnom trenutku u klub, nije postavljao pitanje. On je jedan od razlog zbog kojih sam se vratio u klub. Da ne dužim, najveća zahvalnost Saletu, hoću da mu izrazim puno sreće u karijeri i nadam se da će se vratiti jednog dana u Partizan da završi započeto, ovo je njegova kuća viđe nego bilo čija"
"Znate kakav je trenutak, moram da izrazim zahvalnost Saletu Stanojeviću da se vrati i da pomogne da se pre svega rezultatski sstabilizujemo. Mislim da ne treba da obrazlažem zašto Sale, bio mi je trener i svi znamo šta može da nam donese, najvažnije je da možemo da se izdignemo iz ove situacije i da se bodovno i rezultatski stabilizujemo. Sigurni smo da je on pravi čovek za to"