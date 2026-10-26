Klub iz Humske ulice je objavio da je sa Sašom Ilićem sporazumno raskinut ugovor i da je završena saradnja koja je počela u junu 2026.

Partizan se zahvalio klupskoj legendi, umesto Ilića na klupu će sesti Aleksandar Stanojević, a konferencija za medije je zakazana za 13 časova.