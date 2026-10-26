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Gotovo da ne postiji dan, a da prvi čovek PanatinaikosaDimitris Janakopulos ne digne glas na račun ljutog rivala Olimpijakosa, koji se krajem nedelje osmelio da mu odgovori zbog najnovijih zbivanja u grčkoj košarci.

Poznato je da će se sudije naći na "optuženičkoj klupi" pred istražninm sudijom, što je dalo novu varnicu Janakopulosu da udari da aktuelnog evropskog šampiona.

U prepoznatljivoj objavi na Instagramu, Janakopulos nije štedeo reči na račun ljutog rivala, dovodeći ga u vezu sa skandalom čiji proces stremi ka vrhuncu.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

"Tim sa neograničenim budžetom za svoj pravni sektor.

Tim koji je bezbroj puta stao u odbranu dvojice ljudi koji se nalaze u pritvoru zbog nameštanja utakmica.

Tim koji je, uz potpuno „slučajno” prisustvo tih zatvorenika na gotovo svakom finalu, osvajao titule i to sasvim "čiste".

Кada se bivši predsednik Košarkaškog saveza Grčke fotografisao s njima na sve strane, ne znajući s kim ima posla, kako to da ga nisu žestoko napali?

Zašto nisu besni što neki ološ, svojim nameštaljkama, daje povod drugima da iznose takve tvrdnje?

Nameštene sudije znače i namešteno prvenstvo", decidan je bio Janakopulos.

Kurir sport / Sportske.netNe propustite

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Dimitris Janakopulos psuje na srpskom Izvor: Instagram/njeguski__picknroll