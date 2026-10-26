OGROMNA TUGA! Preminuo čuveni fudbaler koji je postigao istorijski gol za nemački fudbal! Tada nije ni slutio šta će se desiti, ovako je ušao u legendu!
Nekadašnji golgeter i strateg Karl Cajs Jene ostaće večno upisan u anale tamošnjeg fudbala kao čovek koji je postigao poslednji pogodak u istoriji nekadašnjeg šampionata Istočne Nemačke.
Veber je izgubio bitku sa rakom pankreasa u ponedeljak ujutru, a sa opakom bolešću borio se od februara, kada je dijagnoza i dospela do javnosti.
Čak i u najtežim trenucima plenio je nesalomivim duhom i optimizmom, pa je početkom juna imao priliku da još jednom oseti miris terena i provede dragoceno vreme okružen nekadašnjim saborcima i prijateljima. U njegovu čast tada je u Vajdi upriličen humanitarni susret, gde su se okupile brojne legende i bivši saigrači.
Veber je tom prilikom posetio svlačionicu i prisutnima uputio izuzetno dirljiv govor pun emocija, prisećanja na slavne dane, ali i suza, nakon čega je dugo ostao u druženju sa veteranima Tiringena Vajde, kluba gde je 2000. godine i započeo svoju trenersku priču. Njegov status besmrtnika u nemačkoj sportskoj istoriji zacementiran je 25. maja 1991. godine.
Karl Cajs Jena je tada u poslednjem kolu šampionata DDR-a gostovala Energi Kotbusu, a Veber je u samom finišu meča zatresao mrežu za konačnih 2:0, pogodak ključan za plasman u Drugu Bundesligu zbog gol-razlike, za koji se ispostavilo da je bio i poslednji ikada viđen u istočnonemačkoj Oberligi pre ujedinjenja. Nekoliko decenija kasnije, Veber je još jednom ispisao zlatne stranice u istoriji Jene, ovoga puta sa klupe. Preuzeo je ekipu 2004. godine dok je tavorila u četvrtom rangu, a zatim je u meteorskom usponu kroz dva uzastopna plasmana ekspresno uveo u Drugu Bundesligu.