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Nekadašnji golgeter i strateg Karl Cajs Jene ostaće večno upisan u anale tamošnjeg fudbala kao čovek koji je postigao poslednji pogodak u istoriji nekadašnjeg šampionata Istočne Nemačke.

Veber je izgubio bitku sa rakom pankreasa u ponedeljak ujutru, a sa opakom bolešću borio se od februara, kada je dijagnoza i dospela do javnosti.

Čak i u najtežim trenucima plenio je nesalomivim duhom i optimizmom, pa je početkom juna imao priliku da još jednom oseti miris terena i provede dragoceno vreme okružen nekadašnjim saborcima i prijateljima. U njegovu čast tada je u Vajdi upriličen humanitarni susret, gde su se okupile brojne legende i bivši saigrači.

1/6 Vidi galeriju Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Veber je tom prilikom posetio svlačionicu i prisutnima uputio izuzetno dirljiv govor pun emocija, prisećanja na slavne dane, ali i suza, nakon čega je dugo ostao u druženju sa veteranima Tiringena Vajde, kluba gde je 2000. godine i započeo svoju trenersku priču. Njegov status besmrtnika u nemačkoj sportskoj istoriji zacementiran je 25. maja 1991. godine.