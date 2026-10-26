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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Grupi G na Svetskom kupu 2027. godine zajedno sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom, odlučeno je danas žrebom u Los Anđelesu.

Kako je saopštio Odbojkaški savez, Svetski kup, nekadašnje Svetsko prvenstvo, održaće se od 20. avgusta do 5. septembra 2027. godine, a gradovi domaćini su Montreal i Kvebek siti u Kanadi i Omaha, Orlando i Anahajm u SAD.

1/9 Vidi galeriju Srbija - Hrvatska, odbojkašice 30.8.2026 Foto: CEV, Printskrin

U Grupi A igraće Italija, Belgija, Kolumbija i Portoriko, a u Grupi B su Brazil, Češka, Kenija i Južna Koreja.

U Grupi C takmičiće se Turska, Dominikanska Republika, Francuska i Egipat, a u Grupi D su SAD, Tajland, Meksiko i Grčka.

Grupu E činiće Poljska, Nemačka, Slovenija i Kuba, a Grupu F Japan, Rusija, Argentina i Bugarska.

U Grupi G su Kanada, Srbija, Ukrajina i Kamerun, a u Grupi H Kina, Holandija, Švedska i Švajcarska.

U Montrealu, Kvebek sitiju, Omahi i Orlandu će se igrati utakmice grupne faze, kao i utakmice osmine finala, dok će Anahajm biti domaćin četvrtfinala, polufinala i utakmica za medalje, finala i meča za treće mesto.

Posle tri utakmice, plasman u osminu finala izboriće po dve selekcije iz svake grupe, a zatim će se igrati četvrtfinalni mečevi, polufinale, meč za treće mesto i finale.

U osmini finala reprezentacije će igrati po sistemu A protiv H, B protiv G, C protiv F i D protiv E.

Svetski prvak će za 17 dana takmičenja odigrati sedam utakmica.