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Aleksandar Stanojević započeo je četvrti mandat na klupi Partizana, a poznato je i ko će činiti njegov stručni štab u pokušaju da crno-bele izvuče iz rezultatske krize. Novi-stari trener nema mnogo vremena za uigravanje, pošto ga već u sredu od 17 časova očekuje gostovanje Radničkom u Nišu, u zaostalom meču četvrtog kola Superlige Srbije.

Stanojević se vratio u Humsku sa jasnim zadatkom da stabilizuje ekipu, popravi rezultate i vrati Partizan na pobednički kolosek. U tome će mu pomagati nekoliko dobro poznatih saradnika, ali i jedno novo ime u stručnom štabu. On je pronašao prava pojačanja za stručni štab!

1/21 Vidi galeriju FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Među njima je Aleksandar Gicov, stručnjak iz Bugarske koji poseduje austrijsku trenersku licencu. On je sa Stanojevićem već sarađivao u turskom Karagumruku, a tokom karijere radio je i u sofijskom CSKA, kao i u nekoliko austrijskih klubova.

Uz njega će biti i Miloš Podunavac, trener sa profesionalnom licencom koji je sa Stanojevićem sarađivao tokom prethodna dva mandata u Partizanu. Njegov posao biće prvenstveno vezan za analizu protivnika i pripremu utakmica.

Za fizičku spremu fudbalera zadužen je Bojan Stamatović, još jedan Stanojevićev dugogodišnji saradnik. On se vraća u klub nakon što je bio deo stručnog štaba i tokom trenerovog trećeg mandata, 2024. godine.

Ipak, spisak saradnika još nije konačan. Stanojević je ostavio mogućnost da se stručnom štabu priključi i neko od članova tima koji je predvodio Saša Ilić, a odluka o tome očekuje se u narednim danima.

ŠTA ĆE BITI SA RADOSAVOM PETROVIĆEM?

Posebnu pažnju privlači i pitanje uloge sportskog direktora Radosava Petrovića tokom utakmica. On je u prethodnom periodu sedeo na klupi uz Sašu Ilića, ali još nije poznato da li će tako biti i tokom novog Stanojevićevog mandata.

Petrović je poručio da konačna odluka još nije doneta, pošto predstoje dodatni razgovori.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Videćemo, ima nekoliko stvari o kojima tek treba da pričamo. Akcenat je bio na priči o utakmicama, rasporedu, timu... Videćemo sve u narednim danima - poručio je Petrović.

Ono što je već izvesno jeste da u novom stručnom štabu neće biti Branka Vukašinovića, dugogodišnjeg Stanojevićevog pomoćnika, koji ovog puta nije deo njegovog tima saradnika.

Partizan tako ulazi u novu fazu pod vođstvom trenera koji dobro poznaje klub i pritisak koji nosi rad u Humskoj. Prvi test stiže veoma brzo, a gostovanje Radničkom u Nišu pokazaće koliko brzo crno-beli mogu da odgovore na promene na klupi.

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