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Hajko Ben Veber, nekadašnji fudbaler i trener Karl Cajs Jene, preminuo je u ponedeljak ujutru nakon borbe sa karcinomom pankreasa, preneli su nemački mediji.

Veber je ostao upisan u istoriju nemačkog fudbala kao strelac poslednjeg gola u istoriji prvenstva Istočne Nemačke. Pogodak je postigao 25. maja 1991. godine protiv Energi Kotbusa, kada je Jena slavila sa 2:0.

Veliki trag ostavio je i kao trener. Preuzeo je Karl Cajs Jenu 2004. godine, u četvrtom rangu takmičenja, a potom je kroz dve uzastopne promocije uspeo da je odvede do Druge Bundeslige.

Vest o njegovoj bolesti javnost je saznala u februaru. Uprkos teškoj dijagnozi, Veber je početkom juna prisustvovao humanitarnoj utakmici organizovanoj njemu u čast, gde se emotivno prisetio fudbalske karijere i družio sa nekadašnjim saigračima.

Odlaskom Vebera nemački fudbal izgubio je čoveka čije će ime zauvek ostati vezano za jedan od istorijskih trenutaka tamošnjeg sporta.

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