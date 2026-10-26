Nekadašnji španski teniser Rafael Nadal odigraće sledećeg februara egzibicioni meč u Las Vegasu i to će biti prvi put da će igrati u SAD otkako je završio karijeru pre dve godine.

"Sećam se koliko je bilo impresivno osetiti energiju pune hale u gradu poput Las Vegasa. Sada se vraćam u drugačijoj fazi mog života, bez pritiska takmičenja, ali sa istom strašću za ovaj sport. Uvek sam voleo da se takmičim, čak iako je moja profesionalna karijera završena, taj osećaj nikada ne prestane", rekao je 40-godišnji Nadal. ; Organizatori su naveli da će u narednim nedeljama objaviti ostale učesnike događaja koji će biti održan naredne godine pre mastersa u Indijan Velsu.