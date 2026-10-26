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Crvena zvezda bi tokom zimskog prelaznog roka mogla ponovo da razmotri angažovanje Mateja Deketa, sedamnaestogodišnjeg napadača Borca iz Banjaluke koji je u međuvremenu napravio veliki iskorak u karijeri.

Deket je ove sezone odigrao 19 utakmica i postigao šest golova, a dobre partije donele su mu i poziv u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju predvodi Sergej Barbarez.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Za mladog napadača Zvezda je bila zainteresovana i pre godinu dana, ali do dogovora sa Borcem nije došlo. Na Marakani su tada procenjivali da u svojim mlađim kategorijama imaju fudbalere sa većim potencijalom, dok pregovori sa klubom iz Banjaluke nisu bili jednostavni.

U međuvremenu, Deket je postao prvotimac Borca i potvrdio kvalitet na seniorskom nivou. Prema podacima „Transfermarkta“, njegova tržišna vrednost iznosi 800.000 evra, ali Borac bi za jednog od svojih najperspektivnijih igrača mogao da traži i veće obeštećenje.

Ostaje da se vidi da li će Crvena zvezda ponovo krenuti po mladog napadača tokom januara. Ovoga puta posao bi mogao da bude znatno teži, s obzirom na njegov napredak i status reprezentativca Bosne i Hercegovine.

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