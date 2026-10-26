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Vrh svetskog tenisa potresa ljubavni trougao u kome su se našli italijanski igrači Mateo Beretini i Lorenco Muzeti.

Beretini je posle pobede u prvom kolu ATP turnira u Beču stao pred kamere kako bi odgovarao na pitanja o meču.

1/7 Vidi galeriju Mateo Beretini Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međutim, jedno pitanje se odnosilo na njegovog kolegu Lorenca Muzetija, a reakcija Beretinija je mnoge iznenadila.

Beretini je delovao iznenađeno i upitao: "Da li je ovo uživo?", pre nego je reagovao grimasom i dao korektan odgovor.

Ovaj kratki video isečak privukao je posebnu pažnju javnosti usred spekulacija koje kruže u svetu tenisa i na internetu da su dvojica igrača prekinula prijateljstvo.

Glasine kažu da je Beretini raskinuo vezu sa svojom devojkom Vanesom Belini kada je saznao da ga je ona prevarila sa Muzetijem. Ta informacija je došla do Lorencove devojke, ujedno i majke njihove dvoje dece, Veronike Konfalonijeri.

Situacija se zakuvala još više kada je selektor Dejvis kup reprezentacije Italije odlučio da izostavi Beretinija iz tima za predstojeće mečeve.

U međuvremenu su i dvojica prijatelja prestala da se prate na Instagramu, što je dodatno podgrejalo spekulacije.

Takođe, primećeno je da se Muzeti i Konfalonijeri u poslednje vreme ređe pojavljuju zajedno, što takođe dodatno podgrejava sumnje.