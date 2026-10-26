DODELA "ZLATNE LOPTE"! Sve što treba da znate o fudbalskom Oskaru: Prvi put Francuska nije domaćin ceremonije
Jubilarni 70. put, u organizaciji magazina "Frans fudbal", dodeljuje se prestižna nagrada "Zlatna lopta" za najboljeg fudbalera na svetu.
Radi se o najvećem individualnom priznanju u svetu fudbalu, pa je jasno da ceremonija okuplja najveća imena u ovom sportu.
Ko vodi program?
Ceremoniju dodele "Zlatne lopte" poslednjih godina redovno vodi voditeljski par sačinjen od jednog bivšeg fudbalera i sportske novinarke/voditeljke.
Ove godine voditeljski par su čuveni fudbaler Tjeri Anri i engleska sportska novinarka Kejt Skot.
Koje se nagrade dodeljuju?
Tokom decenija, pored nagrade za najboljeg fudbalera, uvedena su i brojna dodatna priznanja kojima se nagrađuju najbolji pojedinci, treneri i klubovi.
Na ceremoniji 2026. godine biće dodeljeno ukupno 13 nagrada:
Muška i ženska Zlatna lopta – za najbolje fudbalere i fudbalerke sveta.
Muški i ženski trofej Kopa – za najbolje igrače i igračice mlađe od 21 godine.
Muški i ženski trofej Jašin – za najbolje golmane i golmanke.
Muški i ženski trofej Gerd Miler – za najefikasnije napadače i napadačice.
Muški i ženski trofej Johan Krojf – za najbolje trenere u muškom i ženskom fudbalu.
Muški i ženski klub godine – za najuspešnije klubove u obe konkurencije.
Sokratesova nagrada – za humanitarni rad i doprinos društvu.
Ko su glavne kandidatkinje za najbolju fudbalerku?
Nagrada se od 2018. godine dodeljuje i u ženskoj konkurenciji.
Rekorderka je Špankinja Aitana Bonmati, koja je do sada tri puta osvajala priznanje. Međutim, zbog povrede nije igrala duži period, pa nije u konkurenciji za četvrti u nizu trofej.
Glavne kandidatkinje su:
Aleksija Puteljas iz Španije, koja je sa Barselonom osvojila četiri trofeja u sezoni: špansko prvenstvo, španski kup, španski Superkup u Ligu šampiona.
Kadidža Šo, Jamajčanka koja igra za Mančester siti i koju zovu "ženski Haland". S pravom jer je već tri godine najbolji strelac u prvenstvu Engleske, a ove godine je Sitiju donela titulu prvaka i FA kup. Proglašena je za najbolju fudbalerku godine u izborima Udruženja profesionalnih fudbalera (PFA) i Udruženja fudbalskih novinara (FWA).
Eva Pajor, Poljakinja koja nastupa za Barselonu. Najbolji je strelac Lige šampiona sa 11 golova, dok je u Španiji sa 16 golova druga najbolja napadačka opcija.
Lionel Mesi rekorder
Rekorder po broju osvojenih "Zlatnih lopti" je Lionel Mesi.
Argentinac je osam puta dobio najprestižnije individualno priznanje.
Mesi drži rekord i po broju uzastopnih osvojanja trofeja - četiri puta zaredom je bio najbolji na svetu.
Na drugom mestu je Kristijano Ronaldo sa pet nagrada.
Ko su glavni kandidati?
Ko će naslediti Usmana Dembelea, glavno je pitanje večeri.
Izdvojila su se tri imena: Lamin Jamal, Kilijan Mbape i Hari Kejn. Englez važi za prvog favorita, dok je Španac uveren da će osvojiti nagradu, pa je već zakazao privatnu proslavu.
Koji su kriterijumi za izbor najboljeg?
Uvreženo je mišljenje da se najbolji bira na osnovu svoje statistike i osvojenih bitnih trofeja.
Zapravo, postoji i treći kriterijum zbog čega se u javnosti često javi dilema da li je neko zasluženo dobio nagradu.
Individualni učinak, odlučujuće partije i upečatljive igre
Timski rezultati i osvojeni trofeji
Klasa, sportsko ponašanje i fer-plej
Da zaključimo, osvajanje velikih trofeja jeste važno, ali individualni kvalitet i doprinos igrača ostaju ključni elementi u borbi za priznanje.
Kako se bira najbolji?
Proces izbora najboljeg fudbalera odvija se u nekoliko faza.
Predstavnici "Frans fudbala" sastavljaju konačnu listu od 30 kandidata. Nominacije se objavljuju nekoliko meseci pre same dodele.
Potom glasa po jedan novinar iz zemlje čija reprezentacija je među 100 najbolje rangiranih na FIFA listi.
Njihov zadatak je da izaberu i rangiraju deset najboljih fudbalera sa liste nominovanih.
Bodovi se dodeljuju prema sledećem sistemu:
Prvo mesto – 15 bodova
Drugo mesto – 12 bodova
Treće mesto – 10 bodova
Četvrto mesto – osam bodova
Peto mesto – sedam bodova
Šesto mesto – pet bodova
Sedmo mesto – četiri boda
Osmo mesto – tri boda
Deveto mesto – dva boda
Deseto mesto – jedan bod
Kada se saberu svi glasovi, fudbaler sa najvećim brojem bodova osvaja Zlatnu loptu, dok se ostali kandidati rangiraju od drugog do 30. mesta.
U slučaju izjednačenog broja bodova, prednost ima igrač koji je dobio više glasova za prvo mesto.
Ako su kandidati i tada izjednačeni, odlučuje broj glasova za drugo mesto, a zatim i za naredne pozicije.
Kad i gde: Prvi put dodela van Francuske
Ceremonija dodele "Zlatne lopte" zakazana je za 20 časova u londonskom pozorištu "Paladijum".
Prvi put u 70 godina dugoj istoriji, ceremonija je izmeštena iz Pariza. Odluka je, kako su saopštili organizatori, doneta u čast Engleza Stenlija Metjuza, osvajača prve "Zlatne lopte" 1956. godine.