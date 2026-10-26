Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan oglasio se ovog u ponedeljkai porukom u kojoj se osvrnuo na prethodne dve godine, finansijsku konsolidaciju, teške trenutke i temelje za oporavak klub.

Klub se oglasio porukom u kojoj se osvrnuo na prethodne dve godine i proces oporavka kluba.

Partizan je u objavi podsetio na 26. oktobar 2024. godine, ističući da je tada počela nova era za klub, uz svest da će put do oporavka biti dug i težak:

- Tog dana vaša energija je pokrenula novu eru Partizana. Znali smo da nas čeka dug i težak put oporavka, da se ništa neće promeniti preko noći i da potezi često neće biti laki ni popularni. Finansijska konsolidacija i odgovorno poslovanje doveli su do značajnog smanjenja duga kao osnove za nesmetano funkcionisanje kluba.

Okretanje mladim snagama, negovanje i unapređivanje omladinske škole donose svetlu budućnost Partizanu u godinama pred nama. Nažalost, bilo je i teških poraza kroz koje smo zajedno prolazili. Nikome nije teže od dece Partizana kada nam na terenu ne ide. Ipak, posle svega, sa sigurnošću možemo da kažemo da su za ove dve godine postavljeni temelji modernog Partizana i osnove za potpuni oporavak i povratak na puteve stare slave u godinama koje dolaze.

Sada je na svima nama da nastavimo da se borimo za naš Partizan i da ga zajedno vratimo tamo gde mu je mesto - stoji u objavi FK Partizan.

BONUS VIDEO: