Trener Milana Ruben Amorim sada ima osmoricu povređenih prvotimaca
Fudbal
POKIDAO MIŠIĆ: Ruben Loftus-Čik najmanje dve nedelje van terena zbog povrede
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Fudbaler Milana Ruben Loftus-Čik odsustvovaće sa terena najmanje dve nedelje pošto je pokidao mišić u levoj butini.
Kako su danas preneli italijanski mediji, Loftus-Čik je oštetio mišić zadnje lože, u utakmici protiv Udinezea (2:0) u nedelju i njegovo stanje će ponovo biti procenjeno za dve nedelje.
Stravična povreda fudbalera Milana i reprezentativca Engleske. Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia
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On je u igru ušao u drugom poluvremenu, ali je morao da izađe u završnici utakmice jer se povredio tokom jednog sprinta.
Engleski fudbaler će tako propustiti utakmice protiv Bolonje i Intera u prvenstvu i Ferencvaroša u Ligi Evropa.
Trener Milana Ruben Amorim sada ima osmoricu povređenih prvotimaca.
Posle osam kola u Seriji A Milan je neporažen i ima 18 bodova na četvrtom mestu na tabeli.
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