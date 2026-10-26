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Fudbaler Milana Ruben Loftus-Čik odsustvovaće sa terena najmanje dve nedelje pošto je pokidao mišić u levoj butini.

Kako su danas preneli italijanski mediji, Loftus-Čik je oštetio mišić zadnje lože, u utakmici protiv Udinezea (2:0) u nedelju i njegovo stanje će ponovo biti procenjeno za dve nedelje.

Stravična povreda fudbalera Milana i reprezentativca Engleske. Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

On je u igru ušao u drugom poluvremenu, ali je morao da izađe u završnici utakmice jer se povredio tokom jednog sprinta.

Engleski fudbaler će tako propustiti utakmice protiv Bolonje i Intera u prvenstvu i Ferencvaroša u Ligi Evropa.

Trener Milana Ruben Amorim sada ima osmoricu povređenih prvotimaca.

Posle osam kola u Seriji A Milan je neporažen i ima 18 bodova na četvrtom mestu na tabeli.

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Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir