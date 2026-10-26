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Kristijano Ronaldo mogao bi uskoro ponovo da obuče dres reprezentacije Portugala, pošto se njegovo ime našlo na preliminarnom spisku za predstojeće utakmice protiv Danske i Velsa, prenosi portugalski "Record".

Iskusni napadač prethodno se našao u centru pažnje nakon što je napustio kamp nacionalnog tima, zbog čega je usledila kazna Fudbalskog saveza Portugala. Ronaldo je kažnjen novčano sa 255 evra, uz obaveznu pauzu od 30 dana, što je u ovom slučaju imalo pre svega simboličan karakter.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema navodima portugalskih medija, sve bi moglo da bude rešeno već tokom novembarskog reprezentativnog ciklusa, kada bi jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala mogla da se vrati među izabranike selektora.

Ipak, činjenica da se Ronaldo nalazi na preliminarnom spisku ne znači da će se sigurno naći i na konačnom spisku za duele protiv Danske i Velsa. Konačnu odluku doneće selektor Žorž Žezus.

Ostaje da se vidi i kako će sam Ronaldo reagovati na potencijalni poziv, kao i da li će se ponovo staviti na raspolaganje reprezentaciji nakon svega što se dogodilo.

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