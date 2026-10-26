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Španski fudbaler Lamin Jamal jedan je od trojice najvećih favorita za osvajanje "Zlatne lopte".

Najprestižnija individualna fudbalska nagrada dodeljuje se ove večeri u Londonu.

Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

 Jubilarno 70. izdanje privlači pažnju velikog dela planete, pa je svaki potez ili pojava laureata u centru pažnje.

I dok su se Hari Kejn i Kilijan Mbape pojavili u očekivanim elegantnim odelima, mladi fudbaler Barselone i španske reprezentacije iznenadio je javnost.

Pojavio se sa svojom devojkom, a grudima je nosio veliki cvet kao ukras. I dalje je nejasno o čemu je zapravo reč.

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Saša Stanojević na promociji u FK Partizan Izvor: Mondo/Petar Aleksić