Lamin Jamal pojavio se sa svojom devojkom na dodeli Zlatne lopte
Fudbal
AUU, LAMINE, OVO TI NIJE TREBALO: Jamal neprijatno iznenadio svet svojim stajlingom na dodeli "Zlatne lopte"
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Španski fudbaler Lamin Jamal jedan je od trojice najvećih favorita za osvajanje "Zlatne lopte".
Najprestižnija individualna fudbalska nagrada dodeljuje se ove večeri u Londonu.
Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia
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Jubilarno 70. izdanje privlači pažnju velikog dela planete, pa je svaki potez ili pojava laureata u centru pažnje.
I dok su se Hari Kejn i Kilijan Mbape pojavili u očekivanim elegantnim odelima, mladi fudbaler Barselone i španske reprezentacije iznenadio je javnost.
Pojavio se sa svojom devojkom, a grudima je nosio veliki cvet kao ukras. I dalje je nejasno o čemu je zapravo reč.
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